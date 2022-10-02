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Формула 1 / Гран При Сингапура Новость

Дождь задержал старт Гран При Сингапура

Из-за сильного ливня, накрывшего весь город, начало гонки отложили на неопределенное время

Алекс Калинаукас
Автор:
, Редактор
Дождь задержал старт Гран При Сингапура
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Старт гонки в Сингапуре был намечен на 15:00 по московскому времени, но из-за плохой погоды все предстартовые процедуры были задержаны. Официальное сообщение об этом появилось на судейских мониторах в 14:02 Мск. 

На пике разгула стихии паддок заливало так, что видимость не превышала пары десятков метров. Но довольно быстро ситуация стала улучшаться. Однако количество воды на трассе не позволяло говорить о безопасности пилотов.  

В официальном сообщении FIA сказано: «Открытие пит-лейна и прочие обязательные процедуры отложены. Обновление ситуации будет происходить каждые 20 минут, информация о новом начале отсчета времени до старта будет сообщена как минимум с 10-минутным запасом».  

По правилам Ф1 отсчет до старта начинается с 40-минутной отметки. Статья 44.1 Спортивного регламента гласит: «За 40 минут до запланированного времени начала прогревочного круга открывается выезд с пит-лейна для всех машин, включая те, которые должны стартовать с пит-лейна. Они вправе совершить пробные круги».

Именно об этом моменте FIA обещала уведомить с 10-минутным запасом. Таким образом, от объявления до собственно старта гонки пройдет еще без малого час. 

По состоянию на 14:45 Мск дождь в Сингапуре прекратился. 

Обновление: старт назначили на 16:05 Мск, пит-лейн откроют в 15:25.

Ливень в паддоке

Ливень в паддоке

Фото: Алекс Калинаускас

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