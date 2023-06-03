Дождь сорвал финальную тренировку в Барселоне. Лучшим все равно стал Ферстаппен
Пилоты успели поработать на трассе лишь около десяти минут – сначала заезды пришлось прервать красными флагами после ошибки Логана Сарджента, а затем заморосил дождик
Хотя предварительный прогноз погоды и обещал безоблачное небо над всей Барселоной по ходу уик-энда Ф1, уже в пятницу мастера синоптической науки радикально переписали свои прогнозы. Серое субботнее утро подтвердило, что нас может ждать интересное продолжение событий.
Гонщики успели выехать на трассу и проехать по несколько кругов на сликах, тренируя квалификационные попытки, когда начался дождь. Он не был по-настоящему сильным, но довольно быстро промочил асфальт и привел к ошибке Логана Сарджента в последнем повороте.
Логан Сарджент, Williams FW45, выехал в гравий
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Пилот Williams доехал до барьера и остановился – но пока его машину убирали из гравия, условия окончательно стали дождевыми. На время трасса опустела, потом гонщики переключились на промежуточные шины. И хотя скоро условия вновь стали улучшаться и слики даже вернулись на машины на финальных минутах, изначальные результаты так и остались неизменными.
Макс Ферстаппен возглавил протокол в третий раз подряд (это если считать только Барселону, а так уже в восьмой) – с результатом 1:13.664.
В концовке голландец поинтересовался у команды, зачем ему нужно атаковать в столь рискованных условиях. «Все атакуют», – ответил мостик. Услышав это, голландец с использованием непечатных выражений заявил, что ему все равно, чем заняты все.
Серхио Перес уступил партнеру по Red Bull четверть секунды, Льюис Хэмилтон дополнил тройку лидеров, гонщики Ferrari дополнили первую пятерку.
В конце тренировки зрители, сидящие на трибунах под зонтами, увидели несколько выездов со скользкой трассы в гравий, но во всех случаях пилотам удавалось возвращаться на гоночное полотно.
Результаты третьей тренировки Гран При Испании
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|14
|1'13.664
|2
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|14
|1'13.914
|0.250
|3
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|9
|1'14.072
|0.408
|4
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|20
|1'14.240
|0.576
|5
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|Mercedes
|14
|1'14.264
|0.600
|6
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|16
|1'14.278
|0.614
|7
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|18
|1'14.353
|0.689
|8
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|15
|1'14.360
|0.696
|9
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|16
|1'14.659
|0.995
|10
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|20
|1'14.681
|1.017
|11
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|15
|1'14.681
|1.017
|12
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|Red Bull
|18
|1'14.693
|1.029
|13
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|14
|1'14.756
|1.092
|14
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|Ferrari
|12
|1'14.988
|1.324
|15
|Оскар Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|17
|1'15.105
|1.441
|16
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|15
|1'15.266
|1.602
|17
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|12
|1'15.534
|1.870
|18
|Пьер Гасли
|Alpine
|Renault
|14
|1'15.841
|2.177
|19
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|13
|1'15.851
|2.187
|20
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|5
|1'16.529
|2.865
|Полные результаты
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