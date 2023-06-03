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Дождь сорвал финальную тренировку в Барселоне. Лучшим все равно стал Ферстаппен

Пилоты успели поработать на трассе лишь около десяти минут – сначала заезды пришлось прервать красными флагами после ошибки Логана Сарджента, а затем заморосил дождик

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Хотя предварительный прогноз погоды и обещал безоблачное небо над всей Барселоной по ходу уик-энда Ф1, уже в пятницу мастера синоптической науки радикально переписали свои прогнозы. Серое субботнее утро подтвердило, что нас может ждать интересное продолжение событий. 

Гонщики успели выехать на трассу и проехать по несколько кругов на сликах, тренируя квалификационные попытки, когда начался дождь. Он не был по-настоящему сильным, но довольно быстро промочил асфальт и привел к ошибке Логана Сарджента в последнем повороте. 

Логан Сарджент, Williams FW45, выехал в гравий

Логан Сарджент, Williams FW45, выехал в гравий

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Пилот Williams доехал до барьера и остановился – но пока его машину убирали из гравия, условия окончательно стали дождевыми. На время трасса опустела, потом гонщики переключились на промежуточные шины. И хотя скоро условия вновь стали улучшаться и слики даже вернулись на машины на финальных минутах, изначальные результаты так и остались неизменными. 

Макс Ферстаппен возглавил протокол в третий раз подряд (это если считать только Барселону, а так уже в восьмой) – с результатом 1:13.664. 

В концовке голландец поинтересовался у команды, зачем ему нужно атаковать в столь рискованных условиях. «Все атакуют», – ответил мостик. Услышав это, голландец с использованием непечатных выражений заявил, что ему все равно, чем заняты все.

Серхио Перес уступил партнеру по Red Bull четверть секунды, Льюис Хэмилтон дополнил тройку лидеров, гонщики Ferrari дополнили первую пятерку.

В конце тренировки зрители, сидящие на трибунах под зонтами, увидели несколько выездов со скользкой трассы в гравий, но во всех случаях пилотам удавалось возвращаться на гоночное полотно.

Результаты третьей тренировки Гран При Испании

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 14 1'13.664  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 14 1'13.914 0.250
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 9 1'14.072 0.408
4 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 20 1'14.240 0.576
5 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 14 1'14.264 0.600
6 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 16 1'14.278 0.614
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 18 1'14.353 0.689
8 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 15 1'14.360 0.696
9 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 16 1'14.659 0.995
10 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 20 1'14.681 1.017
11 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 15 1'14.681 1.017
12 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 18 1'14.693 1.029
13 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 14 1'14.756 1.092
14 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 12 1'14.988 1.324
15 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 17 1'15.105 1.441
16 France Эстебан Окон Alpine Renault 15 1'15.266 1.602
17 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 12 1'15.534 1.870
18 France Пьер Гасли Alpine Renault 14 1'15.841 2.177
19 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 13 1'15.851 2.187
20 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 5 1'16.529 2.865
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