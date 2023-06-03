Дождь сорвал финальную тренировку в Барселоне. Лучшим все равно стал Ферстаппен

Хотя предварительный прогноз погоды и обещал безоблачное небо над всей Барселоной по ходу уик-энда Ф1, уже в пятницу мастера синоптической науки радикально переписали свои прогнозы. Серое субботнее утро подтвердило, что нас может ждать интересное продолжение событий.

Гонщики успели выехать на трассу и проехать по несколько кругов на сликах, тренируя квалификационные попытки, когда начался дождь. Он не был по-настоящему сильным, но довольно быстро промочил асфальт и привел к ошибке Логана Сарджента в последнем повороте.

Логан Сарджент, Williams FW45, выехал в гравий Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Пилот Williams доехал до барьера и остановился – но пока его машину убирали из гравия, условия окончательно стали дождевыми. На время трасса опустела, потом гонщики переключились на промежуточные шины. И хотя скоро условия вновь стали улучшаться и слики даже вернулись на машины на финальных минутах, изначальные результаты так и остались неизменными.

Макс Ферстаппен возглавил протокол в третий раз подряд (это если считать только Барселону, а так уже в восьмой) – с результатом 1:13.664.

В концовке голландец поинтересовался у команды, зачем ему нужно атаковать в столь рискованных условиях. «Все атакуют», – ответил мостик. Услышав это, голландец с использованием непечатных выражений заявил, что ему все равно, чем заняты все.

Серхио Перес уступил партнеру по Red Bull четверть секунды, Льюис Хэмилтон дополнил тройку лидеров, гонщики Ferrari дополнили первую пятерку.

В конце тренировки зрители, сидящие на трибунах под зонтами, увидели несколько выездов со скользкой трассы в гравий, но во всех случаях пилотам удавалось возвращаться на гоночное полотно.

Результаты третьей тренировки Гран При Испании