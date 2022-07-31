Дождь сначала помог Расселлу, а потом помешал
Джордж рассказал, как погода повлияла на его выступление в Венгрии
Квалификация на «Хунгароринге» принесла Джорджу Расселлу первый в карьере поул – учитывая, сколь сложно на этой трассе обгонять, такой результат обещал британцу хороший результат в воскресенье.
И действительно – 24-летний гонщик сдержал выпад Карлоса Сайнса на первом торможении а потом стал отрываться от пары Ferrari. Но вот продолжение вышло куда менее успешным: сначала Расселла опередил Карлос Сайнс, а в концовке Джорджа оставил позади и собственный напарник Льюис Хэмилтон.
Оценивая свое третье место, Расселл рассказал, что такой результат во многом оказался следствием проделок погоды.
«Когда перед стартом заморосило, я понял, что получится сильно начать гонку – ведь мы были на мягких шинах, – объяснил он. – И первый отрезок действительно получился успешным.
Но ближе к финишу, когда я был уже на Medium, дождь начался вновь. В этот раз мне было куда сложнее, так как резина остыла.
Но все же, команда отлично поработала на этом этапе. Мой подиум вчера, двойной подиум. Мы явно прогрессируем. Я горд тем, что мы сделали».
Он добавил: «Уверен, что многое можно было сделать лучше, и нам важно внимательно все изучить. Контролировать состояние шин было очень непросто. Да и наши пит-стопы оба раза, как мне кажется, были слишком ранними. Из-за этого надо было одновременно атаковать и беречь резину. Это непростая ситуация, но подниматься на подиум всегда очень приятно».
Третье место в Венгрии позволило Расселлу обойти по очкам Карлоса Сайнса и вернуться на четвертую строчку в общем зачете.
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