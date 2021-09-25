Плохая погода на трассе в Сочи грозит существенно перетряхнуть расписание субботы: из-за сильного дождя пока не удалось провести первую субботнюю гонку Формулы 2, а тренировку Формулы 1 и вовсе отменили.

В отсутствие заездов и болельщики, и многие участники гоночного уик-энда оперативно переключились на генерирование связанных с погодными условиями шуток. Правда, как показала история с недавней гонкой в Спа (ставшей самой короткой в истории Ф1), шутки на тему дождя могут оказаться со слезами на глазах.

Как фанаты Ф1 реагируют на новость о дожде в день гонки до и после Спа.

К тому же, из-за сильного дождя некоторым уже сейчас не очень весело. В паддоке младших формул шатры команд оказались в одной большой луже. И один из лидеров Формулы 3 Виктор Мартинс, чтобы сохранить обувь сухой, решил передвигаться по шатру необычным способом.

Вот почему гимнастика так важна для будущих звезд автоспорта...

И все-таки нестандартную ситуацию в современной Формуле 1 трудно представить без потока мемов. Причем официальные аккаунты команд не особо отстают от обычных болельщиков.

Снято только что: парни утром приехали на трассу [на деле это, скорее всего, сцена с неформальных соревнований механиков на самодельных плавсредствах, которые каждый год проходят во время Гран При Канады].

По случаю плохой погоды востребованным неожиданно оказался вроде бы крепко позабытый позднесоветский комический фильм «Как стать звездой», откуда взят этот кадр...

Снято только что в Сочи.

Команда Alfa Romeo оперативно представила публике «набор человека, решившегося стартовать в субботу». Говорят, надувной фламинго доступен в разных цветах...

В соседних боксах пустили в дело не только компьютеры.

Мини-Vantage докладывает о заступлении на дежурство.

Не обошлось без главных хохмачей паддока.

С защитой от дождя переборщить невозможно.

Особенно активно на тему погоду шутили пилоты Формулы 2, первыми пострадавшие от дождя.

Образцовый кроль от лидера нашего чемпионата.

Джейк Хьюз (пилот Ф2): Да тут лишь слегка капает...

Формула 2: Немного рановато пока для сликов...

Джейк Хьюз: Макс бы сказал, что нормальные условия для гонки [на Гран При Бельгии ехавший первым Ферстаппен не раз сообщал команде, что считает условия приемлемыми для старта]

А вот российские участники импровизированного мем-батла продемонстрировали интеллектуальный юмор.