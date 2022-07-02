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Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Дождь и батареи. Хэмилтон объяснил неудачу в квалификации

Британец до самого конца субботней сессии претендовал на хороший результат, но в решающий момент обстоятельства сложились не в его пользу

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Дождь и батареи. Хэмилтон объяснил неудачу в квалификации
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Дождь над Сильверстоуном перемешал карты участникам Гран При и принес несколько неожиданных результатов, включая первый в карьере поул Карлоса Сайнса. По ходу сессии сложилось впечатление, что возможность проявить себя есть и у Льюиса Хэмилтона – семикратный чемпион был быстр и в какой-то момент поднялся до второго места. 

Однако в концовке, когда скорости стали расти на подсыхающем асфальте, семикратный чемпион пропустил нескольких соперников и остался только пятым. Как объяснил он сам, этому предшествовала череда драматичных событий. 

«Под дождем мы сражались как минимум за место в первом ряду, – заверил Хэмилтон репортеров. – Но на предпоследнем круге меня попросили сбросить скорость и атаковать на самом последнем. Увы, затем пошел дождь, который лишил меня шансов». 

Журналисты поинтересовались, почему команда прервала быстрый круг своего пилота. 

«Дело в заряде, – объяснил тот. – Я хотел использовать более агрессивный режим на решающем круге, а для этого их требовалось подзарядить. Но как только мы сделали это – дождь усилился. 

Я очень надеялся на хороший результат и в какой-то момент уступал лучшему времени пару сотых или около того. Думаю, я точно мог проехать быстрее того, что вышло в итоге. На том круге, что я бросил, улучшение уже составляло две десятых. Я сделал ставку на следующий круг, но она не сыграла».

Он добавил: «К тому же, на том подготовительном круге резина слишком остыла».

«Агрессивно двигаться вперед»

Оценивая свой результат, семикратный чемпион признал, что обновления Mercedes дают ему шанс отыграться в гонке.

«Такой результат усложняет нашу задачу, но машина хороша в гоночной конфигурации, – объяснил британец. – У нас не самая плохая позиция на решетке, в предыдущих гонках я был бы такой очень рад. Но да домашнем Гран При, конечно, рассчитывал на большее. Но завтра мы будем двигаться вперед». 

Он добавил: «Не уверен, что получится поспорить за победу. Red Bull очень быстры в сухих условиях, они уезжают от нас на прямых и в быстрых поворотах, так как их не болтает там, где болтает нас. 

Но все же у нас есть гоночный темп. Надеюсь, завтра мы будем к ним немного ближе, чем в прошлой гонке. Я намерен действовать в воскресенье агрессивно».

В 2021-м агрессия со стороны Льюиса уже привела к столкновению с Максом Ферстаппеном, которая не помешала пилоту Mercedes одержать победу.

Дополнительная информация: Гайдн Кобб

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