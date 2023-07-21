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Формула 1 / Гран При Венгрии Отчет о тренировке

Дождь и авария Переса сорвали первую тренировку Ф1 в Венгрии

Первая пятничная сессия на «Хунгароринге» не позволила командам собрать никаких полезных данных. Протокол возглавил Джордж Расселл

Александр Кабановский
Автор:
Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Заезду 11-го этапа сезона Ф1 стартовали на сухом асфальте, но их почти сразу пришлось остановить из-за ошибки Серхио Переса: тот сразу же начал атаковать, выехал колесом на траву перед пятым поворотом и улетел в барьер на торможении. 

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Эвакуация Red Bull оказалась довольно оперативной, но именно в этот момент начался легкий дождик, который постепенно усилился. Показать зачетное время на сликах так никому и не удалось. Какое-то время условия оставались переходными, а затем пилоты вернулись на трассу на промежуточной резиной. 

Однако почти сразу же красные флаги вернулись – на выходе из третьего поворота закрутился Карлос Сайнс. Ему удалось избежать неприятностей, не считая легкого контакта с ограждением, но при попытке выехать с газона на асфальт Ferrari повисла днищем на поребрике. 

В финальные десять минут условия стали улучшаться, но состояние трассы так и не позволило пилотам проехать хоть один быстрый круг на сликах. Лучшее время несколько раз переходило из рук в руки, протокол возглавляли даже Валттери Боттас с Логаном Сарджентом, но в итоге быстрейшим оказался Джордж Расселл – 1:38.795.

Британец позже всех проехал под клетчатый флаг и опередил раскатившегося Оскара Пиастри с Лэнсом Строллом.

Оскар Пиастри, McLaren MCL60

Оскар Пиастри, McLaren MCL60

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Зачетное время показали 13 пилотов. Ни Макс Ферстаппен, ни Льюис Хэмилтон не продвинулись дальше пары пробных кругов. Дебют Даниэля Риккардо в AlphaTauri тоже оказался смазан. 

На сырой трассе пилоты допустили немало ошибок, но самые серьезные последствия ограничились подломленным передним крылом на машине Юки Цуноды.

Результаты первой тренировки Гран При Венгрии

Позиция Гонщик # Круги Время / Отст. Отставание км/ч
1 United KingdomДЖОРДЖ РАССЕЛЛMercedes 63 13 1'38.795   159.639
2 AustraliaОСКАР ПИАСТРИMcLaren 81 14 +0.359 0.359 159.061
3 CanadaЛЭНС СТРОЛЛAston Martin Racing 18 10 +1.218 0.859 157.695
4 United KingdomЛАНДО НОРРИСMcLaren 4 13 +1.482 0.264 157.280
5 SpainФЕРНАНДО АЛОНСОAston Martin Racing 14 8 +1.892 0.410 156.639
6 FinlandВАЛТТЕРИ БОТТАСAlfa Romeo 77 14 +2.237 0.345 156.104
7 MonacoШАРЛЬ ЛЕКЛЕРFerrari 16 12 +2.347 0.110 155.935
8 ChinaГУАНЬЮЙ ЧЖОУAlfa Romeo 24 9 +2.568 0.221 155.595
9 United StatesЛОГАН САРДЖЕНТWilliams 2 15 +2.621 0.053 155.513
10 GermanyНИКО ХЮЛЬКЕНБЕРГHaas F1 Team 27 12 +3.911 1.290 153.560
11 DenmarkКЕВИН МАГНУССЕНHaas F1 Team 20 14 +4.111 0.200 153.262
12 JapanЮКИ ЦУНОДАAlphaTauri 22 7 +6.780 2.669 149.387
13 ThailandАЛЕКСАНДР ЭЛБОНWilliams 23 10 +8.612 1.832 146.839
14 AustraliaДАНИЭЛЬ РИККАРДОAlphaTauri 3 7      
15 SpainКАРЛОС САЙНСFerrari 55 6      
16 MexicoСЕРХИО ПЕРЕСRed Bull Racing 11 2      
17 FranceЭСТЕБАН ОКОНAlpine 31 4      
18 FranceПЬЕР ГАСЛИAlpine 10 3      
19 NetherlandsМАКС ФЕРСТАППЕНRed Bull Racing 1 4      
20 United KingdomЛЬЮИС ХЭМИЛТОНMercedes 44 3
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