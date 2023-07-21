Дождь и авария Переса сорвали первую тренировку Ф1 в Венгрии
Первая пятничная сессия на «Хунгароринге» не позволила командам собрать никаких полезных данных. Протокол возглавил Джордж Расселл
Заезду 11-го этапа сезона Ф1 стартовали на сухом асфальте, но их почти сразу пришлось остановить из-за ошибки Серхио Переса: тот сразу же начал атаковать, выехал колесом на траву перед пятым поворотом и улетел в барьер на торможении.
Эвакуация Red Bull оказалась довольно оперативной, но именно в этот момент начался легкий дождик, который постепенно усилился. Показать зачетное время на сликах так никому и не удалось. Какое-то время условия оставались переходными, а затем пилоты вернулись на трассу на промежуточной резиной.
Однако почти сразу же красные флаги вернулись – на выходе из третьего поворота закрутился Карлос Сайнс. Ему удалось избежать неприятностей, не считая легкого контакта с ограждением, но при попытке выехать с газона на асфальт Ferrari повисла днищем на поребрике.
В финальные десять минут условия стали улучшаться, но состояние трассы так и не позволило пилотам проехать хоть один быстрый круг на сликах. Лучшее время несколько раз переходило из рук в руки, протокол возглавляли даже Валттери Боттас с Логаном Сарджентом, но в итоге быстрейшим оказался Джордж Расселл – 1:38.795.
Британец позже всех проехал под клетчатый флаг и опередил раскатившегося Оскара Пиастри с Лэнсом Строллом.
Оскар Пиастри, McLaren MCL60
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Зачетное время показали 13 пилотов. Ни Макс Ферстаппен, ни Льюис Хэмилтон не продвинулись дальше пары пробных кругов. Дебют Даниэля Риккардо в AlphaTauri тоже оказался смазан.
На сырой трассе пилоты допустили немало ошибок, но самые серьезные последствия ограничились подломленным передним крылом на машине Юки Цуноды.
Результаты первой тренировки Гран При Венгрии
|Позиция
|Гонщик
|#
|Круги
|Время / Отст.
|Отставание
|км/ч
|1
|ДЖОРДЖ РАССЕЛЛMercedes
|63
|13
|1'38.795
|159.639
|2
|ОСКАР ПИАСТРИMcLaren
|81
|14
|+0.359
|0.359
|159.061
|3
|ЛЭНС СТРОЛЛAston Martin Racing
|18
|10
|+1.218
|0.859
|157.695
|4
|ЛАНДО НОРРИСMcLaren
|4
|13
|+1.482
|0.264
|157.280
|5
|ФЕРНАНДО АЛОНСОAston Martin Racing
|14
|8
|+1.892
|0.410
|156.639
|6
|ВАЛТТЕРИ БОТТАСAlfa Romeo
|77
|14
|+2.237
|0.345
|156.104
|7
|ШАРЛЬ ЛЕКЛЕРFerrari
|16
|12
|+2.347
|0.110
|155.935
|8
|ГУАНЬЮЙ ЧЖОУAlfa Romeo
|24
|9
|+2.568
|0.221
|155.595
|9
|ЛОГАН САРДЖЕНТWilliams
|2
|15
|+2.621
|0.053
|155.513
|10
|НИКО ХЮЛЬКЕНБЕРГHaas F1 Team
|27
|12
|+3.911
|1.290
|153.560
|11
|КЕВИН МАГНУССЕНHaas F1 Team
|20
|14
|+4.111
|0.200
|153.262
|12
|ЮКИ ЦУНОДАAlphaTauri
|22
|7
|+6.780
|2.669
|149.387
|13
|АЛЕКСАНДР ЭЛБОНWilliams
|23
|10
|+8.612
|1.832
|146.839
|14
|ДАНИЭЛЬ РИККАРДОAlphaTauri
|3
|7
|15
|КАРЛОС САЙНСFerrari
|55
|6
|16
|СЕРХИО ПЕРЕСRed Bull Racing
|11
|2
|17
|ЭСТЕБАН ОКОНAlpine
|31
|4
|18
|ПЬЕР ГАСЛИAlpine
|10
|3
|19
|МАКС ФЕРСТАППЕНRed Bull Racing
|1
|4
|20
|ЛЬЮИС ХЭМИЛТОНMercedes
|44
|3
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