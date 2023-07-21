Дождь и авария Переса сорвали первую тренировку Ф1 в Венгрии

Заезду 11-го этапа сезона Ф1 стартовали на сухом асфальте, но их почти сразу пришлось остановить из-за ошибки Серхио Переса: тот сразу же начал атаковать, выехал колесом на траву перед пятым поворотом и улетел в барьер на торможении.

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Эвакуация Red Bull оказалась довольно оперативной, но именно в этот момент начался легкий дождик, который постепенно усилился. Показать зачетное время на сликах так никому и не удалось. Какое-то время условия оставались переходными, а затем пилоты вернулись на трассу на промежуточной резиной.

Однако почти сразу же красные флаги вернулись – на выходе из третьего поворота закрутился Карлос Сайнс. Ему удалось избежать неприятностей, не считая легкого контакта с ограждением, но при попытке выехать с газона на асфальт Ferrari повисла днищем на поребрике.

В финальные десять минут условия стали улучшаться, но состояние трассы так и не позволило пилотам проехать хоть один быстрый круг на сликах. Лучшее время несколько раз переходило из рук в руки, протокол возглавляли даже Валттери Боттас с Логаном Сарджентом, но в итоге быстрейшим оказался Джордж Расселл – 1:38.795.

Британец позже всех проехал под клетчатый флаг и опередил раскатившегося Оскара Пиастри с Лэнсом Строллом.

Оскар Пиастри, McLaren MCL60 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Зачетное время показали 13 пилотов. Ни Макс Ферстаппен, ни Льюис Хэмилтон не продвинулись дальше пары пробных кругов. Дебют Даниэля Риккардо в AlphaTauri тоже оказался смазан.

На сырой трассе пилоты допустили немало ошибок, но самые серьезные последствия ограничились подломленным передним крылом на машине Юки Цуноды.

Результаты первой тренировки Гран При Венгрии