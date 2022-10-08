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Формула 1 / Гран При Японии Новость

«Доверился шинам». Сайнс объяснил, как проиграл поул на «Сузуке»

По словам гонщика, его решающий быстрый круг складывался отлично практически до самого конца…

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
«Доверился шинам». Сайнс объяснил, как проиграл поул на «Сузуке»
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Карлос Сайнс уступил лучшему квалификационному результату на Гран При Японии менее шести сотых секунды, однако остался лишь третьим. Испанец был быстр на двух первых секторах, но на третьем отстал от графика Макса Ферстаппена из Red Bull. 

«Круг вышел классным, очень хорошим, – объяснил он. – Но только до последнего поворота. Там я допустил пробуксовку, так как слишком доверился задним шинам. Очень обидно, когда проигрываешь всего половину десятой. 

Что-то многовато становится квалификаций, где Макс и Шарль [Леклер] впереди, а мне не хватает пяти сотых. С другой стороны, именно эти последние пять сотых и являются определяющими. Надеюсь, до конца сезона эта разница уже будет на моей стороне, и я завоюю поул».  

Говоря о гонке, Карлос отметил: «Думаю, погода сыграет в ней свою роль. Дождь должен начаться, но мы не знаем, случится это в два часа дня (время старта – прим.ред.), три или четыре. Но, думаю, можно ожидать большого количества событий. 

Когда стартуешь третьим, возможностей всегда много. У нас, кроме того, есть про запас лишний комплект шин Soft. Так что у нас хорошие позиции, чтобы побороться завтра с Максом».

Прежде Карлос пять раз выступал на «Сузуке», но ни разу не финишировал выше пятого места. 

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