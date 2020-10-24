Ромен Грожан закончил субботнюю сессию в Портимане 18-м – он опередил лишь собственного напарника Кевина Магнуссена да Николя Латифи из Williams.

Как рассказал гонщик, он столкнулся с очень странным поведением автомобиля: аэродинамический баланс непредсказуемо менялся по ходу движения, причем весьма значительно. Причиной всего, как установила команда, оказался перегрев задней подвески.

Когда журналисты спросили Грожана, выжал ли он из машины все возможное, Ромен ответил: «Думаю, можно было найти еще десятую, но вряд ли больше.

Дело в том, что у нас возникли проблемы с перегревом подвески. Из-за этого дорожный просвет сзади постоянно менялся. Разница аэродинамического баланса между двумя последовательными кругами достигала 4,4%.

Я не завидую своему гоночному инженеру. Им приходилось буквально наугад выбирать настройки крыльев. И никто не знал, чем это закончится. Эта штука портит нам жизнь весь год, но здесь ее масштабы значительно усилились. Машина ни разу не оставалась одинаковой на протяжении двух кругов подряд. Так что я не очень уверен, чем все может закончиться завтра».

Он добавил: «Подобный эффект проявлялся в жаркую погоду. К концу тренировки он напомнил о себе, но затем подвеска остыла. А в квалификации она резко стала греться, а дорожный просвет – меняться. Минимум вдвое сильнее, чем прежде. Почему? У нас вообще нет идей.

У Кевина [Магнуссена] это тоже было, но куда слабее, чем у нас. Например, вчера по ходу длинных серий суммарное изменение аэродинамического баланса составило 3%. Так что [4,4%] – это очень много».

Грожан уже объявил, что покинет Haas, в составе которой провел пять сезонов, после окончания нынешнего чемпионата.

Дополнительная информация: Олег Карпов