Дорогой титул. Как победы вынуждают Mercedes тратить больше

Подачу заявки на участие в каждом следующем сезоне Формулы 1 команды должны подкреплять платежом, который рассчитывается по результатам выступления в прошедшем чемпионате. Для Mercedes, которая выиграла все титулы за шесть последних лет, 2019-й не стал рекордным по количеству заработанных очков. Однако сумма взноса обновила прежний максимум.

Дело в том, что организаторы вновь изменили в сторону увеличения порядок расчета суммы.

На 2020-й она составляет фиксированную для всех сумму в 556 509 долларов плюс 5 563 доллара за каждое очко, заработанное годом ранее. Есть одно исключение – чемпион мира оплачивает очки по 6 677 доллара.

Именно поэтому 739 очков Mercedes в прошедшем сезоне оказались более дорогими, чем 765, заработанных в 2016-м. Тогда ставки для исчисления сумм были примерно на 8% ниже.

Вот сколько платят участники чемпионата за право попасть в заявочный список:

Стоимость заявки на сезон-2020 для команд Формулы 1

Команда Очки Сумма за очки, $ Общая сумма, $ Mercedes 739 4,934,303 5,490,812 Ferrari 504 2,803,752 3,360,261 Red Bull 417 2,319,771 2,876,280 McLaren 145 806,635 1,363,144 Renault 91 506,233 1,062,742 Toro Rosso 85 472,855 1,029,364 Racing Point 73 406,099 962,608 Alfa Romeo 57 317,091 873,600 Haas 28 155,764 712,273 Williams 1 $5,563 562,072

Стоимость заявки на участие для Mercedes (2015-20 годы)