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Формула 1 / Новость

Дорогой титул. Как победы вынуждают Mercedes тратить больше

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Дорогой титул. Как победы вынуждают Mercedes тратить больше
Автор:
, редактор отдела (Autosport)
5 дек. 2019 г., 14:48

Чтобы просто выйти на старт чемпионата мира в 2020 году, команда штутгартского концерна заплатит рекордную сумму в истории Формулы 1.

Подачу заявки на участие в каждом следующем сезоне Формулы 1 команды должны подкреплять платежом, который рассчитывается по результатам выступления в прошедшем чемпионате.  Для Mercedes, которая выиграла все титулы за шесть последних лет, 2019-й не стал рекордным по количеству заработанных очков. Однако сумма взноса обновила прежний максимум.

Дело в том, что организаторы вновь изменили в сторону увеличения порядок расчета суммы. 

На 2020-й она составляет фиксированную для всех сумму в 556 509 долларов плюс 5 563 доллара за каждое очко, заработанное годом ранее. Есть одно исключение – чемпион мира оплачивает очки по 6 677 доллара.

Именно поэтому 739 очков Mercedes в прошедшем сезоне оказались более дорогими, чем 765, заработанных в 2016-м. Тогда ставки для исчисления сумм были примерно на 8% ниже.

Вот сколько платят участники чемпионата за право попасть в заявочный список: 

Стоимость заявки на сезон-2020 для команд Формулы 1

Команда

Очки

Сумма за очки, $

Общая сумма, $

Mercedes

739

4,934,303

5,490,812

Ferrari

504

2,803,752

3,360,261

Red Bull

417

2,319,771

2,876,280

McLaren

145

806,635

1,363,144

Renault

91

506,233

1,062,742

Toro Rosso

85

472,855

1,029,364

Racing Point

73

406,099

962,608

Alfa Romeo

57

317,091

873,600

Haas

28

155,764

712,273

Williams

1

$5,563

562,072

Стоимость заявки на участие для Mercedes (2015-20 годы)

Сезон

очки

Сумма за очки, $

Стоимость каждого очка, $

2015

701

4,341,994

6,194

2016

703

4,354,382

6,194

2017

765

4,738,410

6,194

2018

668

4,137,592

6,194

2019

655

4,292,215

6,553

2020

739

4,934,303

6,677
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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин
Автор Скотт Митчелл

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