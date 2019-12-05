Дорогой титул. Как победы вынуждают Mercedes тратить больше
Чтобы просто выйти на старт чемпионата мира в 2020 году, команда штутгартского концерна заплатит рекордную сумму в истории Формулы 1.
Подачу заявки на участие в каждом следующем сезоне Формулы 1 команды должны подкреплять платежом, который рассчитывается по результатам выступления в прошедшем чемпионате. Для Mercedes, которая выиграла все титулы за шесть последних лет, 2019-й не стал рекордным по количеству заработанных очков. Однако сумма взноса обновила прежний максимум.
Дело в том, что организаторы вновь изменили в сторону увеличения порядок расчета суммы.
На 2020-й она составляет фиксированную для всех сумму в 556 509 долларов плюс 5 563 доллара за каждое очко, заработанное годом ранее. Есть одно исключение – чемпион мира оплачивает очки по 6 677 доллара.
Именно поэтому 739 очков Mercedes в прошедшем сезоне оказались более дорогими, чем 765, заработанных в 2016-м. Тогда ставки для исчисления сумм были примерно на 8% ниже.
Вот сколько платят участники чемпионата за право попасть в заявочный список:
Стоимость заявки на сезон-2020 для команд Формулы 1
|
Команда
|
Очки
|
Сумма за очки, $
|
Общая сумма, $
|
Mercedes
|
739
|
4,934,303
|
5,490,812
|
Ferrari
|
504
|
2,803,752
|
3,360,261
|
Red Bull
|
417
|
2,319,771
|
2,876,280
|
McLaren
|
145
|
806,635
|
1,363,144
|
Renault
|
91
|
506,233
|
1,062,742
|
Toro Rosso
|
85
|
472,855
|
1,029,364
|
Racing Point
|
73
|
406,099
|
962,608
|
Alfa Romeo
|
57
|
317,091
|
873,600
|
Haas
|
28
|
155,764
|
712,273
|
Williams
|
1
|
$5,563
|
562,072
Стоимость заявки на участие для Mercedes (2015-20 годы)
|
Сезон
|
очки
|
Сумма за очки, $
|
Стоимость каждого очка, $
|
2015
|
701
|
4,341,994
|
6,194
|
2016
|
703
|
4,354,382
|
6,194
|
2017
|
765
|
4,738,410
|
6,194
|
2018
|
668
|
4,137,592
|
6,194
|
2019
|
655
|
4,292,215
|
6,553
|
2020
|
739
|
4,934,303
|
6,677
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Скотт Митчелл
Дорогой титул. Как победы вынуждают Mercedes тратить больше
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