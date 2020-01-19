Доработанная машина Alfa Romeo прошла краш-тесты
После неудачной попытки получить омологацию для своего шасси 2020 года команда внесла изменения в конструкцию и справилась с задачей.
В середине декабря СМИ сообщили, что попытка команды Alfa Romeo пройти краш-тесты FIA обернулась неудачей – во время испытаний шасси было разрушено из-за слишком радикального решения носового обтекателя. Спустя месяц команда привезла на полигон в Боллате новый вариант машины – и на этот раз все прошло успешно.
Несмотря на тесное сотрудничество с Ferrari в области силовой установки, в Хинвиле традиционно занимаются проработкой аэродинамики самостоятельно. В частности, на модели С38, использовавшейся в 2019 году, можно было отыскать ряд решений, заимствованных у Mercedes. Это, гапример, касалось «бивней» под носовым обтекателем, которые помогают добавить прижимной силы в передней части машины.
Alfa Romeo присоединилась к командам, которые уже прошли краш-тест. На настоящий момент это Racing Point, Ferrari, Williams, Haas и Toro Rosso.
По информации Motorsport.com, в Mercedes уже выдержали те нагрузочные испытания, которые проводятся в задней части машины, тогда как о ходе омологации новых шасси Red Bull, Renault и McLaren пока нет никакой информации.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Alfa Romeo
|Автор
|Франко Нуньес
Доработанная машина Alfa Romeo прошла краш-тесты
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