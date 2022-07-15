Допрыгались? FIA запретила «козление» с Гран При Бельгии

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По итогам состоявшейся вчера встречи представителей команд с FIA были приняты меры, направленные на борьбу с так называемым «козлением» или «дельфинированием» – вертикальной раскачкой машин по аэродинамическим причинам.

Эта проблема обострилась именно в сезоне 2022 года, когда в Формуле 1 вернулись к использованию граунд-эффекта для создания прижимной силы. Теперь основная часть прижима формируется под днищем. Однако на определенной скорости машину так сильно прижимает к дороге, что поток воздуха под днищем перекрывается, граунд-эффект исчезает и автомобиль поднимается вверх на разжимающейся подвеске.

Как только он поднялся, граунд-эффект возвращается, и он опускается вновь. Такие движения вниз и в верх за их сходство с прыжками горных козлов или выныриваниями дельфинов и получили характерные названия.

Так вот, уже с Гран При Бельгии будет установлен предел для таких колебаний. Вводится понятие Метрики аэродинамических колебаний (AOM), предельные значения которой не должны превышаться.

При этом никаких послаблений по внесению изменений в конструкцию болидов для команд сделано не было. То есть команды обязаны снизить «козление» своих болидов уже имеющимися методами. Это играет против тех команд, у которых данная проблема выражена особенно сильно, в частности это Mercedes. Сейчас все доступные способы снизить аэродинамические колебания приводят и к снижению прижимной силы, а значит и скорости болидов.

Не совсем, однако, понятно, какие параметры будут заложены в AOM. Предполагается, что за основу возьмут данные, полученные в ходе предстоящего Гран При Франции. Также возникает вопрос о том, как специалисты FIA станут отличать аэродинамические колебания от тряски на неровностях. В частности, именно Mercedes смогла существенно снизить аэродинамические колебания за счет повышения жесткости подвески, но в Баку это обернулось для пилотов очень сильной тряской уже от неровностей трассы.

Введение пределов AOM является лишь первым шагом на пути к победе над «козлением». В FIA разработали изменения в регламент 2023 года. Считается, что большинство команд к следующему сезону найдут способы повысить прижимную силу, а значит угроза аэродинамических колебаний возрастает.

Потому, решено на 25 миллиметров увеличить минимальный дорожный просвет болидов, повысить жесткость бортов днища, увеличить высоту внутренней части диффузора, а также усложнить процедуру тестов отводных боковых каналов под днищем. Кроме того, датчики, которые измеряют AOM, станут более точными. Эти меры еще должны быть одобрены Всемирным советом по спорту FIA.