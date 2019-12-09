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Формула 1 / Самое интересное

Принимают ли гонщики допинг? А если найдут?

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Принимают ли гонщики допинг? А если найдут?
Автор:
, Редактор
9 дек. 2019 г., 14:51

Всемирное антидопинговое агентство WADA рекомендовало отстранить Россию от проведения этапов спортивных чемпионатов мира. Поскольку в названии нашего сайта присутствует слово «спорт», мы решили напомнить себе и читателям, насколько тема допинга вообще актуальна для гонок.

Решение, а точнее рекомендация WADA призывает все мировые спортивные федерации на четыре года отказаться от проведения в России Олимпиад и чемпионатов мира, а также запретить российским спортсменам участвовать в мировых чемпионатах.

Для автоспорта в теории это может означать, что FIA обяжет Даниила Квята выступать под нейтральным, а не российским флагом, а также отменит Гран При России. Важно отметить, что решение распространяется только на чемпионаты мира. То есть проведению этапа DTM на автодроме «Игора Драйв» это помешать не должно, а этапа чемпионата мира по ралли-кроссу, который пройдет там же, коснуться может.

Пока не совсем ясно, насколько серьезно в FIA подойдут к решению антидопинговой комиссии. Официально автомобильная федерация сотрудничает с WADA с 2010 года, признавая существующий список запрещенных препаратов. Гонщиков могут проверить на допинг в любой момент и порой весьма неожиданно. В случае, если проба будет положительной, правила допускают дисквалификацию на срок до четырех лет, аннулирование результатов и денежный штраф.

И что, гонщики часто глотают допинг?

Нет. Если поискать на сайте FIA решения о дисквалификации спортсменов из-за допинга, то обнаружится единственный случай. Летом этого года в употреблении допинга был уличен британец Ник Левентис, выступавший годом ранее в восьмичасовой гонке класса GT в Калифорнии.

У Левентиса обнаружили сразу два запрещенных вещества. Это анастрозол и дростанолон. Сам пилот признал факт употребления лекарств, сообщив, что принимал одно по назначению врача, а второе с подачи тренера.

Нюанс в том, что на момент вынесения решения Левентис уже завершил профессиональную гоночную карьеру и именно поэтому не стал спорить с антидопинговым комитетом FIA. Иначе решение можно было бы попытаться оспорить.

Действительно можно? Да, и такие прецеденты существуют. Причем с участием российской спортсменки.

В ноябре 2016 года всемирная мотоциклетная федерация FIM уличила гонщицу Анастасию Нифонтову в наличии в ее пробах печально известного мельдония. Нифонтовой грозило отстранение от «Дакара», в котором она должна была впервые принять участие.

Анастасия сумела доказать, что вещество попало в ее организм с лекарством, которое было ей официально прописано и аналога которому не существует. В этом случае правила допускают прием веществ, которые в иных ситуациях являлись бы допингом. Такое же правило действует и в FIA. В итоге в 2017 году Нифонтова финишировала на «Дакаре» второй в женском зачете.

А как же случаи дисквалификации спортсменов по результатам анализов?

Такое случается, но не из-за допинга. В 2017 году на очередной встрече с WADA глава FIA Жан Тодт подчеркнул, что для автоспорта вопрос применения гонщиками запрещенных веществ касается не только и не столько получения каких-то преимуществ, сколько безопасности.

И вот тут все весьма строго. Во-первых, нельзя садиться за руль пьяным. А как же Кими Райкконен и шампанское на подиуме, спросите вы? Все просто – алкоголь задерживается в организме не так уж и надолго. В отличие от наркотиков, следы которых могут проявиться в анализах спустя недели.

Одним из первых ярких случаев стала дисквалификация Томаша Энге. В 2001 году Энге провел три гонки в Формуле 1 за команду Prost. Но в 2002 году чешский спортсмен был уличен в употреблении марихуаны, что лишило его победы в чемпионате Формулы 3000 и похоронило шансы на дальнейшее выступление в Ф1. В 2012 году Энге вновь попался на употреблении нехороших веществ и вновь был отстранен от гонок на полтора года.

В 2012 году пилот NASCAR Эй-Джей Алмендингер также провалил тест. В его образцах были обнаружены производные амфетамина. В итоге гонщика уволили из команды Penske и на 2,5 месяца отстранили от выступлений.

В 2014 году участник Формулы Е Франк Монтаньи сдал тест на этапе в Малайзии, и в его образцах были обнаружены производные кокаина. Француза отстранили от участия в любых соревнованиях на два года.

Однако все эти случаи, как и многие другие, все же не о допинге, а именно о наркотиках. Что, как верно заметил Тодт, за рулем особенно недопустимо.

Так почему же гонщики не употребляют допинг?

На фоне последних допинговых скандалов возникает резонный вопрос: а почему же это до сих пор обходит стороной автоспорт в целом и Формулу 1 в частности? Ответ на него на самом деле достаточно прост.

Возможности человеческого организма не безграничны. И допинги позволяют повысить одно из качеств в ущерб другим. Например, увеличить физическую силу в ущерб координации движения. Или сделать спортсмена выносливее ценой снижения скорости реакции. В автоспорте все это пойдет скорее во вред.

В гонках важна не только собственно физическая форма, но и концентрация, и мастерство вождения. Это не про выше и сильнее, а про время реакции и точность действий.

«Эти парни чисты, – говорил несколько лет назад бывший главный врач FIA Гари Харштейн. – Я говорю это не потому, что я наивный оптимист, а потому что сам глубоко погружался в работу антидопинговой комиссии. Для победы от пилота требуются все его способности. И в списке WADA нет ничего, чтобы им пригодилось. В паддоке все это знают».

Возможно, в будущем изобретут вещества, которые смогут сделать пилотов быстрее. Но пока мы о них особо ничего не слышали. Ну или просто в WADA о подобном ничего не знают.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Сергей Иванов

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