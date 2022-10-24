Alpine последней в Ф1 выбрала молодого пилота для тренировок Гран При
В Мексике и Абу-Даби за руль машины A522 сядет Джек Дуэн
В конце сезона команды Формулы 1 стали активно привлекать к работе в тренировках этапов юниоров, как того требует регламент. В американском Остине это позволило дебютировать в Гран При сразу четверым молодым спортсменам, быстрейшим из которых оказался россиянин Роберт Шварцман за рулем Ferrari.
Лишь в Alpine до сих пор ни разу не меняли основных гонщиков – эта задержка связана с тем, что изначально планировалось привлечь к тренировкам Оскара Пиастри, который летом перешел в McLaren.
Alpine оказалась в ситуации, когда у нее не осталось возможности для маневра – до конца чемпионата остается всего три этапа, причем один из них пройдет в Сан-Паулу в спринтерском формате, что исключает замены в единственной тренировке. Таким образом, для выполнения требования правил остаются Мехико и Абу-Даби.
Команда не подтвердила этого официально, но источник Motorsport.com подтвердил, что за руль на этих этапах сядет Джек Дуэн, которому на финальном этапе предстоит совмещать выступления в Формуле 1 и Формуле 2.
Ранее в нынешнем сезоне 19-летний австралиец участвовал в тестах машины 2021 году в Венгрии – вместе с Ником де Врисом и Антонио Джовинацци. Также он получил краткий опыт езды на машине нового поколения по ходу съемочного дня в Монце.
Известно, что сын легенды MotoGP Мика Дуэна сейчас на очень хорошем счету в Alpine. Если бы команде не удалось увести из AlphaTauri Пьера Гасли, именно Джек стал бы основным гонщиком команды в 2023-м.
В нынешнем сезоне Ф2 гонщик одержал три победы, в общем зачете он идет четвертым – вровень по очкам с кандидатом в Williams Логаном Сарджентом.
Джек Дуэн, Virtuosi Racing, Формула 2
Фото: Formula Motorsport Ltd
Из всех команд Ф1 только Williams и Alfa Romeo полностью выполнили требование по работе с новичками. Остальным еще предстоит эта процедура.
Известно, что за Mercedes вновь, как и летом во Франции, поедет Ник де Врис (у которого уже есть контракт с AlphaTauri), главным кандидатом у Red Bull и AlphaTauri остается Лиам Лоусон.
Некоторые участники чемпионата уже объявили конкретные планы: за Haas в тренировках обоих предстоящих Гран При поедет Пьетро Фиттипальди, за Williams – Логан Сарджент, которому нужны баллы Суперлицензии.
Остальные команды выбрали для второй и последней замены финал в Абу-Даби. У McLaren новичком будет Пато О'Уорд, у Aston Martin – чемпион Ф2 Фелипе Другович, у Ferrari – Роберт Шварцман.
Кроме того, после Гран При команды останутся на «Яс-Марине» для совмещенных молодежных тестов и испытаний шин Pirelli 2023 года.
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