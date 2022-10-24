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В конце сезона команды Формулы 1 стали активно привлекать к работе в тренировках этапов юниоров, как того требует регламент. В американском Остине это позволило дебютировать в Гран При сразу четверым молодым спортсменам, быстрейшим из которых оказался россиянин Роберт Шварцман за рулем Ferrari.

Лишь в Alpine до сих пор ни разу не меняли основных гонщиков – эта задержка связана с тем, что изначально планировалось привлечь к тренировкам Оскара Пиастри, который летом перешел в McLaren.

Alpine оказалась в ситуации, когда у нее не осталось возможности для маневра – до конца чемпионата остается всего три этапа, причем один из них пройдет в Сан-Паулу в спринтерском формате, что исключает замены в единственной тренировке. Таким образом, для выполнения требования правил остаются Мехико и Абу-Даби.

Команда не подтвердила этого официально, но источник Motorsport.com подтвердил, что за руль на этих этапах сядет Джек Дуэн, которому на финальном этапе предстоит совмещать выступления в Формуле 1 и Формуле 2.

Ранее в нынешнем сезоне 19-летний австралиец участвовал в тестах машины 2021 году в Венгрии – вместе с Ником де Врисом и Антонио Джовинацци. Также он получил краткий опыт езды на машине нового поколения по ходу съемочного дня в Монце.

Известно, что сын легенды MotoGP Мика Дуэна сейчас на очень хорошем счету в Alpine. Если бы команде не удалось увести из AlphaTauri Пьера Гасли, именно Джек стал бы основным гонщиком команды в 2023-м.

В нынешнем сезоне Ф2 гонщик одержал три победы, в общем зачете он идет четвертым – вровень по очкам с кандидатом в Williams Логаном Сарджентом.

Джек Дуэн, Virtuosi Racing, Формула 2 Фото: Formula Motorsport Ltd

Из всех команд Ф1 только Williams и Alfa Romeo полностью выполнили требование по работе с новичками. Остальным еще предстоит эта процедура.

Известно, что за Mercedes вновь, как и летом во Франции, поедет Ник де Врис (у которого уже есть контракт с AlphaTauri), главным кандидатом у Red Bull и AlphaTauri остается Лиам Лоусон.

Некоторые участники чемпионата уже объявили конкретные планы: за Haas в тренировках обоих предстоящих Гран При поедет Пьетро Фиттипальди, за Williams – Логан Сарджент, которому нужны баллы Суперлицензии.

Остальные команды выбрали для второй и последней замены финал в Абу-Даби. У McLaren новичком будет Пато О'Уорд, у Aston Martin – чемпион Ф2 Фелипе Другович, у Ferrari – Роберт Шварцман.

Кроме того, после Гран При команды останутся на «Яс-Марине» для совмещенных молодежных тестов и испытаний шин Pirelli 2023 года.