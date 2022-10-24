Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Aston Martin и FIA почти договорились о наказании за бюджетное нарушение Следующая / Что мировые СМИ написали про Гран При США
Формула 1 Новость

Alpine последней в Ф1 выбрала молодого пилота для тренировок Гран При

В Мексике и Абу-Даби за руль машины A522 сядет Джек Дуэн

Адам Купер
Автор:
Alpine последней в Ф1 выбрала молодого пилота для тренировок Гран При
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В конце сезона команды Формулы 1 стали активно привлекать к работе в тренировках этапов юниоров, как того требует регламент. В американском Остине это позволило дебютировать в Гран При сразу четверым молодым спортсменам, быстрейшим из которых оказался россиянин Роберт Шварцман за рулем Ferrari

Лишь в Alpine до сих пор ни разу не меняли основных гонщиков – эта задержка связана с тем, что изначально планировалось привлечь к тренировкам Оскара Пиастри, который летом перешел в McLaren.

Alpine оказалась в ситуации, когда у нее не осталось возможности для маневра – до конца чемпионата остается всего три этапа, причем один из них пройдет в Сан-Паулу в спринтерском формате, что исключает замены в единственной тренировке. Таким образом, для выполнения требования правил остаются Мехико и Абу-Даби. 

Команда не подтвердила этого официально, но источник Motorsport.com подтвердил, что за руль на этих этапах сядет Джек Дуэн, которому на финальном этапе предстоит совмещать выступления в Формуле 1 и Формуле 2. 

Ранее в нынешнем сезоне 19-летний австралиец участвовал в тестах машины 2021 году в Венгрии – вместе с Ником де Врисом и Антонио Джовинацци. Также он получил краткий опыт езды на машине нового поколения по ходу съемочного дня в Монце.

Известно, что сын легенды MotoGP Мика Дуэна сейчас на очень хорошем счету в Alpine. Если бы команде не удалось увести из AlphaTauri Пьера Гасли, именно Джек стал бы основным гонщиком команды в 2023-м.

В нынешнем сезоне Ф2 гонщик одержал три победы, в общем зачете он идет четвертым – вровень по очкам с кандидатом в Williams Логаном Сарджентом.

Джек Дуэн, Virtuosi Racing, Формула 2

Джек Дуэн, Virtuosi Racing, Формула 2

Фото: Formula Motorsport Ltd

Из всех команд Ф1 только Williams и Alfa Romeo полностью выполнили требование по работе с новичками. Остальным еще предстоит эта процедура.

Известно, что за Mercedes вновь, как и летом во Франции, поедет Ник де Врис (у которого уже есть контракт с AlphaTauri), главным кандидатом у Red Bull и AlphaTauri остается Лиам Лоусон.

Некоторые участники чемпионата уже объявили конкретные планы: за Haas в тренировках обоих предстоящих Гран При поедет Пьетро Фиттипальди, за Williams – Логан Сарджент, которому нужны баллы Суперлицензии.

Остальные команды выбрали для второй и последней замены финал в Абу-Даби. У McLaren новичком будет Пато О'Уорд, у Aston Martin – чемпион Ф2 Фелипе Другович, у Ferrari – Роберт Шварцман. 

Кроме того, после Гран При команды останутся на «Яс-Марине» для совмещенных молодежных тестов и испытаний шин Pirelli 2023 года.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Aston Martin и FIA почти договорились о наказании за бюджетное нарушение
Предыдущая новость

Aston Martin и FIA почти договорились о наказании за бюджетное нарушение
Следующая новость

Что мировые СМИ написали про Гран При США

Что мировые СМИ написали про Гран При США
Адам Купер Больше от
Адам Купер
Aston Martin и FIA почти договорились о наказании за бюджетное нарушение
Формула 1

Aston Martin и FIA почти договорились о наказании за бюджетное нарушение

«Мы ни в кого не целимся». Штайнер объяснил задачу протестов Haas Гран При США
Формула 1

«Мы ни в кого не целимся». Штайнер объяснил задачу протестов Haas

Вольф усомнился в справедливости штрафа Расселлу Гран При США
Формула 1

Вольф усомнился в справедливости штрафа Расселлу

Больше от
Джек Дуэн
Alpine определилась с графиком частных тестов в Венгрии
Формула 1

Alpine определилась с графиком частных тестов в Венгрии

Alpine задумала заменить Алонсо сыном пятикратного чемпиона мира
Формула 1

Alpine задумала заменить Алонсо сыном пятикратного чемпиона мира

Alpine устроит Дуэну дебютные тесты на машине Ф1
Формула 1

Alpine устроит Дуэну дебютные тесты на машине Ф1

Alpine Больше от
Alpine
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США Гран При Японии
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США

Окону сменили мотор после слабой квалификации. Он стартует с пит-лейна Гран При США
Формула 1

Окону сменили мотор после слабой квалификации. Он стартует с пит-лейна

Леклер и Алонсо получили штрафы за замену мотора Гран При США
Формула 1

Леклер и Алонсо получили штрафы за замену мотора

Самое важное:

Что мировые СМИ написали про Гран При США
Формула 1 Формула 1

Что мировые СМИ написали про Гран При США

Мы собрали мнение ведущих медиа о прорыве Макса Ферстаппена к 13-й победе в сезоне и безуспешных попытках соперников остановить его

Alpine последней в Ф1 выбрала молодого пилота для тренировок Гран При
Формула 1 Формула 1

Alpine последней в Ф1 выбрала молодого пилота для тренировок Гран При

В Мексике и Абу-Даби за руль машины A522 сядет Джек Дуэн

Aston Martin и FIA почти договорились о наказании за бюджетное нарушение
Формула 1 Формула 1

Aston Martin и FIA почти договорились о наказании за бюджетное нарушение

Команда из Сильверстоуна признала нарушение, что позволяет задействовать упрощенную процедуру

«Гонка хорошая, но я расстроен». Леклер подвел итоги Остина
Формула 1 Формула 1

«Гонка хорошая, но я расстроен». Леклер подвел итоги Остина

Пилот Ferrari пробился с 12-го места на третье, но признал, что у его машины есть слабое место, из-за которого не получилось добиться большего

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.