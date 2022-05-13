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Формула 1 Новость

Alpine устроит Дуэну дебютные тесты на машине Ф1

Сын австралийского чемпиона MotoGP и пилот Ф2 сядет за руль в ближайшее воскресенье в Катаре

Меган Уайт
Автор:
Alpine устроит Дуэну дебютные тесты на машине Ф1
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Джек Дуэн проведет первые в жизни тесты машины Ф1 на трассе «Лосаил». Он будет пилотировать прошлогоднюю модель А521 – по новыми правилам, после смены регламента такую технику можно использовать для заездов без ограничений. 

«К этому моменту я шел с того дня, когда начал гоняться в картинге, – цитирует пресс-служба слова 19-летнего австралийца. – Такая возможность стала для меня огромной честью. Огромное спасибо Alpine, я постараюсь как можно лучше провести эти тесты». 

В нынешнем сезоне Ф2 дела у Джека пока идут не лучшим образом – он начал выступления, выиграв квалификацию в Бахрейне, однако из-за аварий и штрафов за три этапа заработал всего шесть очков. 

Сезон молодежной серии продолжится в следующие выходные в Барселоне. 

Alpine также сообщила, что на той же трассе в Катаре на этой неделе работал ее резервный гонщик, еще один австралиец Оскар Пиастри. Действующий чемпион Ф2 работал в среду и четверг.

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Фото: Alpine

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