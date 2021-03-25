Когда два года назад Никита Мазепин дебютировал в Формуле 2, он был для многих загадкой. За его спиной было три сезона в младших сериях, но лишь один – по-настоящему удачный.

После первого сезона в Ф2 Мазепин казался рента-драйвером, который выступает лишь благодаря деньгам отца: результаты Никиты в 2019-м были ужасными.

Теперь Никита – один из самых ярких пилотов прошлого сезона Ф2 и один из трех новичков Формулы 1. По такому случаю. мы вспоминаем самые яркие истории, связанные с москвичом.

Сын миллиардера

От этого никуда не уйдешь – говоря о Никите Мазепине, мы не можем не вспомнить о его отце. Дмитрий Мазепин – владелец 19,99 % акций компании «Уралкалий» и председатель совета директоров компании «Уралхим». В 2018 году его состояние, по данным издания Forbes, составляло 1,3 млрд долларов. И капитал отца, само собой, играет немалую роль в гоночной карьере сына.

На подиуме гонки Формулы 2 в Сочи в прошлом году Фото: GP3 Series Media Service

Можно предположить, что в младших формулах разница в объеме бюджетов не так важна – ведь в рамках одного турнира все выступают на одинаковых машинах. Однако более богатые пилоты, к примеру, могут больше тренироваться. Ограничения на тесты легко обходятся с помощью аренды старых машин или близких по характеристикам болидов из других серий – и, по сообщениям СМИ, Никита активно пользовался этой возможностью.

Другой пример. В своем первом сезоне в Ф2 москвич ни разу не финишировал выше 8-го места и закончил сезон 18-м. Причиной были объявлены проблемы с настройками: по словам пилота, команда (весьма авторитетный коллектив ART, в том году сделавший напарника Мазепина чемпионом) никак не могла адаптировать автомобиль под манеру езды россиянина.

С напарником Ником де Врисом в паддоке этапы Формулы 2 в Сочи в 2019 году Фото: Joe Portlock / Motorsport Images

Тогда на следующий сезон в Ф2 появилась команда Hitech GP (западные журналисты постоянно называют Дмитрия Мазепина ее совладельцем). А на роль инженера Никиты из коллектива Campos переманили Яна Суманна, с помощью которого годом раньше Джек Эйткен выиграл три гонки и занял 5-е место. «Брошенный» Эйткен в 2020 году провалился аж на 14-ю позицию – а «освобожденное» им 5-е место занял Мазепин, одержавший по ходу сезона две победы.

Впрочем, не стоит видеть в озвученных выше фактах попытку бросить тень на российского пилота. К тому, чтобы получать места в лучших командах и иметь поддержку лучших специалистов, стремится (и должен стремиться) любой амбициозный гонщик. Тот же Льюис Хэмилтон, пользовавшийся поддержкой McLaren, в младших формулах выступал за, мягко говоря, не худшие коллективы.

Выиграл одну гонку за четыре года

В конце 2014 года Мазепин переходил в формульные чемпионаты в статусе восходящей звезды: накануне он стал вице-чемпионом мира по картингу среди взрослых. Никита тогда выступал в одной команде с Миком Шумахером, но превосходил его в скорости освоения гоночных навыков – сын легендарного Михаэля тогда тоже стал вторым, но среди юниоров.

На тестах Формулы 2 в Хересе в 2019 году Фото: Joe Portlock / Motorsport Images

Первой формульной серией для Мазепина стала азиатская зимняя MRF Challenge, где уже во второй гонке россиянин приехал на подиум. Дальше Никита пошел по стандартному пути: выступая в юношеских сериях Renault и Toyota, менял один класс на другой – но нигде не добивался громких успехов. Двигаясь вверх по лестнице младших формул, пилот за 3,5 года одержал лишь одну победу!

Она пришлась на британскую Формулу 4, где Мазепин провел всего один этап. Но его как раз пропускала главная (и единственная на тот момент) звезда серии – Ландо Норрис, нынешний герой McLaren. В остальном же – ни два года в европейской Формуле 3, ни Формула Renault 2.0, ни Еврокубок Renault, ни даже новозеландская Toyota Racing Series ни приносили Мазепину успеха.

Прорыв произошел только в 2018 году: четыре победы и титул вице-чемпиона GP3 в дебютном сезоне – весьма неплохое достижение. Особенно учитывая, что проиграл Мазепин лишь Антуану Юберу, суперталанту, которого звездной карьеры лишила прошлогодняя трагическая авария.

Подрался c cоперником

Среди прочего Мазепин известен и своим бойцовским характером. Причем в прямом смысле слова. Три года назад на этапе европейской Формулы 3 в Венгрии россиянин по ходу тренировки вдруг набросился с кулаками на британца Каллума Илотта.

Причиной драки стал всего лишь испорченный быстрый круг. Пара ударов по лицу соперника стоили Мазепину пропущенной гонки и подпорченной репутации. Сам Никита после признал, что поступил по-детски. Неудивительно – на тот момент ему едва исполнилось 17. Но хорошо, что в Haas больше не будет Кевина Магнуссена – с ним могло дойти до еще одной драки.

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С Каллумом Илоттом в боксах команды ART во время одного из этапов турнира GP3 в 2018 году Фото: GP3 Series Media Service

А вот на трассе агрессивность была присуща Никите и в прошлом году – россиянин не раз весьма жестко пресекал атаки соперников. Многие называли те маневры допустимыми, а вынесенные по этим поводам судейские решения – спорными. Однако поймать тонкую черту, за которой жесткое вождение становится нарушением, для пилота не менее важно, чем нащупать грань сцепления с трассой.

У москвича это получалось не очень хорошо: за сезон Мазепин умудрился собрать 11 штрафных баллов. Напомним, получив 12 таких баллов, гонщик отстраняется от гонок на один этап. На счастье Никиты, при переходе в Ф1 старые штрафы сгорают, иначе угроза отстранения висела бы над россиянином до осени. Сам же гонщик уже пообещал изменить стиль вождения, чтобы не хватать столько штрафов в будущем.

Ниже можно увидеть попытку Мазепина отстоять лидерство от атак Юки Цуноды по ходу одной из гонок прошлогоднего этапа Ф2 в Спа. За этот маневр россиянин получил 5 секунд, из-за чего потерял победу в заезде.

Что касается самого свежего и громкого скандала с участием Никиты, то о нем мы писать не будем. Вы все помните и сами, а если нет, то вот:

Попал на язык одному из авторитетов паддока

Недавние тесты за рулем болида Haas стали для Мазепина не первым, не вторым и даже не пятым опытом управления машиной Формулы 1. Если учитывать неофициальную, но заслуживающую доверия информацию, до начала этого года москвич провел на тестах болидов Ф1 около 25-ти дней. Показательно сравнение с нынешним напарником россиянина, Миком Шумахером. Протеже Ferrari и сын легенды Ф1 – то есть человек, которого максимально поддерживают на всех уровнях – к 1 января этого года успел поучаствовать только в 3-х тестовых днях.

Еще в 2016 году Никита подписал контракт с командой Force India, став одним из ее испытателей. Россиянин не раз пилотировал машины коллектива на тестах (за три года набралось 8 тестовых дней) – а зимой 2018 года на презентации команды позировал фотографам вместе с Серхио Пересом и Эстебаном Оконом.

На презентации команды Force India перед сезоном 2018 года Фото: Sutton Images

Но и это еще не самое интересное. Никита – единственный россиянин, управлявший болидом Mercedes. По неофициальной информации, чемпионский коллектив Ф1 в последние два года специально для Мазепина устраивал целую серию (к примеру, 12 дней в 2019 году) частных тестов на болидах двухлетней давности. С привлечением в роли тренеров Эстебана Окона и Стоффеля Вандорна. Говорят, что последние из этих тестов состоялись уже осенью прошлого года на одной из ближневосточных трасс – в рамках подготовки к проходившим в Бахрейне двум заключительным этапам Ф2.

А в мае позапрошлого года Никита приехал и на официальные тесты, где в течение дня работал за рулем наиболее современного болида Mercedes. Более того, именно россиянин в тот день показал лучшее время. Среди поучаствовавших в обсуждении этого события был Хельмут Марко – консультант Red Bull заявил о чрезвычайной силе немецкого болида, на котором быстрейшим становится даже «посредственный гонщик». И сверхмощный режим работы мотора, который в Mercedes принято называть «режимом вечеринки», Хельмут назвал «режимом Мазепина».

На тестах в Барселоне в составе Mercedes в 2019 году Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Не забывает о России (и носит креативные шлемы)

Самый первый шлем москвича был точной копией одного из головных уборов Михаэля Шумахера. Но со временем Никита стал придумывать решения, которые сами заслуживают копирования. К примеру, в позапрошлом году на гонки Формулы 2 в Сочи пилот выезжал в головном уборе, источником вдохновения при создании которого стали ювелирные шедевры династии Фаберже.

А в прошлом году там же, в Сочи, россиянин примерил шлем, чья расцветка напоминает о работах советских художников-конструктивистов 20-х годов – в частности, Александра Родченко. В тот день Никита был не единственным пилотом, расцветка головного убора которого напоминала о вкладе России в историю изобразительного искусства: Даниил Квят в заездах Ф1 участвовал в шлеме, напоминавшем о шедеврах Казимира Малевича. Однако Даниил сделал это в рамках конкурса, устроенного среди болельщиков организаторами Гран При России и соцсетью «Вконтакте» – а в случае с Никитой, похоже, речь шла об инициативе самого гонщика.

На подиуме после победы в одной из гонок Формулы 2 в Муджелло в прошлом году Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Вообще, если наблюдать за Мазепиным, трудно забыть, что речь идет о российском пилоте. Долгое время чуть ли не самым заметным элементом на комбинезоне гонщика остается логотип МГУ (сохранившийся и после перехода в Ф1). А когда после победы в гонке Формулы 2 в Муджелло пилот увидел на трибуне напротив группу болельщиков с российским флагом, то повернул в нужную сторону камеру снимавшего его оператора.

И на верхнюю ступень подиума Никита неизменно однимался с национальным флагом. Поэтому весьма символично, что именно Мазепин выведет на старт гонок Формулы 1 болид в цветах российского триколора.