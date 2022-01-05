Доменикали: В календаре Ф1 легко могло быть 30 этапов

В минувшем сезоне Ф1 провела 22 этапа, и такое большое количество уик-эндов довольно тяжело сказывалось на состоянии персонала коллективов. Ранее даже боссы команд и некоторые пилоты отмечали, что Формуле 1 следует сократить количество Гран При. Однако в 2022 году в чемпионате намерены провести рекордное количество гонок – 23.

Глава серии Стефано Доменикали рассказал, что в Ф1 очень заинтересованы в проведении большего количества этапов – и даже могли бы «легко» расширить календарь до 30 уик-эндов. На данный момент в регламенте существует ограничение на проведение 25-ти гонок за сезон.

«Несомненно, мы живем в великое для Ф1 время, – сказал Доменикали The Race. – Я говорю о происходящем на трассе, любопытстве заинтересованных сторон и общественности, а также о появлении новой аудитории. Более того, у нас есть четкий путь для регламента на ближайшие годы, который очень актуален для будущих технологий и соответствует ДНК чемпионата.

И поэтому действительно существует большая заинтересованность в проведении этапов в новых – или старых – местах мира. Я думаю, что без каких-либо ограничений могло бы легко более 30 автодромов, с которыми мы заключили бы сделку уже завтра. Но мы не можем этого сделать.

Это хорошая проблема, и очень важная с точки зрения бизнеса, будущего и направления, по которому мы хотим двигаться. Сейчас мы понимаем, какие Гран При лучшего всего сохранить на постоянной основе, либо же включить в ротацию в календаре. Над этим мы и работаем».