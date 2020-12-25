Доменикали предупредил Ferrari об опасности потерять Леклера

Уже 5 января Стефано Доменикали сменит Чейза Кэри на посту генерального директора Формулы 1. Итальянец с 2008 по 2014 год был главой Ferrari, и нынешние проблемы команды, конечно же, не оставляют его равнодушным.

Скудерия провела чемпионат-2020 очень слабо, впервые за четыре года не одержав ни одной победы и закончив год на шестой строчке в Кубке конструкторов – так низко команде не опускалась с 1980 года.

Главной причиной нехватки скорости стало снижение мощности мотора после соглашения с FIA. Шасси со слишком высоким уровнем лобового сопротивления оказалось неэффективным в условиях нехватки лошадиных сил.

Ferrari рассчитывает исправить ситуацию в 2021 году, но руководители команды уже предупредили, что едва ли получится подняться выше третьей позиции.

По мнению Доменикали, если кризис в Маранелло затянется, велика вероятность, что Ferrari потеряет Шарля Леклера, свою главную звезду последних лет. Монегаск дебютировал за рулем алой машины в 2019-м и одержал две победы, однако в прошедшем чемпионате всего пару раз поднимался на подиум.

«Если он получит быструю машину уже в скором будущем, Ferrari может не опасаться, – сказал новый босс Ф1 в интервью La Gazzeto Dello Sport. – Тогда они его не потеряют.

Иначе он может растерять уверенность и набранный ход».

Нынешний контракт Леклера является самым продолжительным за всю иcторию Ferrari. Он действует до конца 2024 года.

Также Доменикали поделился мнением о выступлениях Себастьяна Феттеля, который не смог достойно конкурировать с молодым напарником.

«Сезон вышел для него сложным, – сказал итальянец. – Представьте, что вы – четырехкратный чемпион мира, но еще до старта чемпионата вы узнаете, что со следующего года не будете выступать за команду. Это просто ужасно».