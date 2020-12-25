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Формула 1 / Новость

Доменикали предупредил Ferrari об опасности потерять Леклера

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Доменикали предупредил Ferrari об опасности потерять Леклера
Автор:
, Ответственный редактор

По мнению нового руководителя Ф1, если в Маранелло не построят в ближайшее время быструю машину, то рискуют остаться без своего топ-пилота

Уже 5 января Стефано Доменикали сменит Чейза Кэри на посту генерального директора Формулы 1. Итальянец с 2008 по 2014 год был главой Ferrari, и нынешние проблемы команды, конечно же, не оставляют его равнодушным.

Скудерия провела чемпионат-2020 очень слабо, впервые за четыре года не одержав ни одной победы и закончив год на шестой строчке в Кубке конструкторов – так низко команде не опускалась с 1980 года. 

Главной причиной нехватки скорости стало снижение мощности мотора после соглашения с FIA. Шасси со слишком высоким уровнем лобового сопротивления оказалось неэффективным в условиях нехватки лошадиных сил. 

Ferrari рассчитывает исправить ситуацию в 2021 году, но руководители команды уже предупредили, что едва ли получится подняться выше третьей позиции.

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По мнению Доменикали, если кризис в Маранелло затянется, велика вероятность, что Ferrari потеряет Шарля Леклера, свою главную звезду последних лет. Монегаск дебютировал за рулем алой машины в 2019-м и одержал две победы, однако в прошедшем чемпионате всего пару раз поднимался на подиум.

«Если он получит быструю машину уже в скором будущем, Ferrari может не опасаться, – сказал новый босс Ф1 в интервью La Gazzeto Dello Sport. – Тогда они его не потеряют.

Иначе он может растерять уверенность и набранный ход».  

Нынешний контракт Леклера является самым продолжительным за всю иcторию Ferrari. Он действует до конца 2024 года.

Также Доменикали поделился мнением о выступлениях Себастьяна Феттеля, который не смог достойно конкурировать с молодым напарником. 

«Сезон вышел для него сложным, – сказал итальянец. – Представьте, что вы – четырехкратный чемпион мира, но еще до старта чемпионата вы узнаете, что со следующего года не будете выступать за команду. Это просто ужасно».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Шарль Леклер
Команды Ferrari
Автор Александр Кабановский

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