Доменикали предложил строже наказывать за перерасход бюджета

FIA в настоящий момент ведет аудит отчетов команд о выполнении бюджетных требований по итогам 2022 года. Уже известно, что команды стали намного хитрее, потому и исследование будет более тщательным.

По итогам сезона-2021 у двух команд, Williams и Aston Martin, нашли нарушения в документах, а Red Bull Racing уличили в реальном перерасходе. Команду оштрафовали на $7 млн, а также ограничили ей время работы в аэродинамической трубе на 10%.

При этом команда никак не пострадала в спортивном плане, сохранила все свои победы и титул Макса Ферстаппена.

Соперники говорили, что штраф оказался несоразмерным. «Как по мне, это вообще не наказание, – отмечал глава Ferrari Фредерик Вассер. – Слишком уж оно незначительное. За сезон мы прибавляем за счет аэродинамики менее секунды. Так что 10 процентов – это всего одна десятая».

В недавнем интервью Motorsport.com генеральный директор Ф1 Стефано Доменикали отметил, что спорту следует установить за бюджетные проступки более серьезную ответственность.

«Мне кажется, что в этом случае санкции должны быть спортивными, – объяснил итальянец. – И мы попросили [FIA] об этом предельно ясно.

У нас есть три регламента, которые следуют соблюдать – спортивный, технический и финансовый. И любые их нарушения должны приводить к спортивным штрафам. Иначе просто невозможно».

Сейчас тем, кто не укладывается в рамки лимита, могут быть назначены самые различные наказания. Они начинаются с предупреждения и заканчиваются лишением очков или отстранением от отдельных сессий, либо целых Гран При.

Доменикали отметил еще один важный момент: «Контроль в руках FIA, но я попросил их как можно скорее опубликовать результаты проверки, когда те станут известны.

Это нужно для того, чтобы не давать оснований для спекуляций, поскольку они никому не приносят пользы».

Год назад слухи о нарушении Red Bull действительно начали циркулировать в паддоке за несколько недель до официальной публикации – утечка произошла во время Гран При Сингапура.