Доменикали предложил отменить тренировки Ф1. Что это значит?

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По пути из Джидды в Мельбурн генеральный директор Формулы 1 Стефано Доменикали заехал в Портиман, где свой сезон открывали участники MotoGP. Там итальянец дал обстоятельное интервью местной телекомпании SportTV, по ходу которого разговор шел на самые разные темы.

Однако внимание гоночных СМИ прежде всего привлекла одна реплика итальянца. Она казалась формата уик-эндов – и, в частности, тренировок Гран При. Доменикали признался: «Лично я считаю, что их вообще надо отменить. Да, они приносят много пользы инженерам, но вот публике совершенно не нравятся».

Надо сказать, эти слова лежат в русле последних действий Liberty. Ранее пятничные заезды уже сократили с 90 до 60 минут, а на спринтерских Гран При командам по сути оставили всего одну тренировку, причем она проходит в самом начала уик-энда, когда трасса находится не в самых оптимальных условиях.

Неудивительно, что слова Стефано вызвали значительный резонанс. Если отказаться от предварительный сессий вовсе – это нарушит традиции спорта и едва ли понравится зрителям, не говоря уж об участниках.

Для команд тренировки являются жизненно важной частью Гран При, позволяя отыскать настройки и подготовить тактику для квалификации и гонки.

Так как тесты по ходу сезона отменены уже давно, пятничные заезды остаются для инженеров единственной возможностью опробовать новинки и получше разобраться в особенностях своих машин.

Болельщики тоже в достаточном количестве приходят на трибуны, чтобы посмотреть на машины – даже если гонщики наматывают круги без какой-либо соревновательной задачи.

Так что слова Доменикали не надо воспринимать как желание полностью отказаться от тренировок. Это скорее четкий сигнал о содержании тех дискуссий, которые проходят в кулуарах спорта. Сейчас, взяв верх над FIA в борьбе за контроль над спортом, боссы Ф1 ищут возможность изменить чемпионат в соответствии с собственными представлениями.

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, на пит-лейне Фото: Ferrari

И здесь нельзя не признать, что три тренировки на каждом Гран При – это и впрямь слишком.

Такой объем подготовительных сессий позволяет командам отыскать оптимальные настройки и выбрать тактику, что резко снижает вероятность каких-то неожиданностей.

Успех спринтерских уик-эндов отчасти обусловлен как раз тем, что у участников есть всего одна тренировка. Команды и гонщики оказываются в непривычной ситуации, что снижает предсказуемость.

И именно об этом Доменикали говорил в Портимане – Формула 1 не откажется от предварительных сессий совсем, но намерена сократить их продолжительность.

Эту же мысль можно было явно услышать в словах итальянца, сказанных им в прошлом году репортерам Corriere della Sera.

«Каждая из пятничных сессий должна приносить или очки, или возможность провести квалификационную попытку, а субботнюю тренировку можно заменить короткой гонкой – возможно, с реверсивной решеткой, – объяснил тогда Стефано. – Мы рассматриваем самые разные варианты.

Это нравится не всем, но мы проводим эксперименты и уже увидели прелесть того, что неожиданные результаты [при определении расстановки на решетке] приводят к росту количества обгонов».

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Оскар Пиастри, McLaren MCL60 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Что можно сделать?

В Ф1 уже задумались об изменении спринтерского формата. Всем ясно, что что-то делать с практически бесполезной субботней утренней сессией между квалификацией и короткой гонкой.

Один из вариантов – пусть пятничная квалификация определяет решетку воскресной гонки, а суббота станет полностью самостоятельным днем с собственной утренней квалификацией и коротким заездом.

Также можно и впрямь начислять очки за тренировки – это сделает заезды более напряженными и привлечет внимание болельщиков. Конечно же, такой шаг неизбежно вызовет критику, ведь это еще больше отдалит Ф1 от своих традиций. Представьте, если имя обладателя титула определится не в гонке, а в тренировке.

Есть основания говорить, что никаких решений по столь чувствительному вопросу пока нет, но дискуссии продолжаются и даже близятся к завершению. При этом есть уверенность, что пятничные заезды Гран При точно сохранятся в том или ином виде.

А главная задача боссов спорта сейчас в том, чтобы при реализации планов соблюсти баланс между интересами команд, которым важно собрать данные, и зрелищностью шоу.