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Формула 1 / Новость

Доменикали поздравили на главной площади Нью-Йорка

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Доменикали поздравили на главной площади Нью-Йорка
Автор:
, Главный редактор

Переход итальянского менеджера на работу в Формулу 1 отметила американская биржа NASDAQ

Поздравление в адрес Стефано Доменикали со скорым приходом на пост президента и генерального директора Формулы 1 появилось на Таймс-сквер – главной площади Нью-Йорка.

Специальное сообщение было выведено на большой видеоэкран, принадлежащий NASDAQ – американской бирже, которая специализируется на торговле акциями высокотехнологичных компаний. Среди этих компаний есть и Liberty Media, управляющая Формулой 1 в последние годы.

Доменикали, который в течение 7-ми лет (с конца 2007-го по апрель 2014-го) руководил командой Ferrari, в последнее время был известен прежде всего как президент и генеральный директор марки Lamborghini. На высшем посту в Ф1 итальянец сменит Чейза Кэри 1 января следующего года.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Кирилл Качнов

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