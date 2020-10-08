Доменикали поздравили на главной площади Нью-Йорка
Переход итальянского менеджера на работу в Формулу 1 отметила американская биржа NASDAQ
Поздравление в адрес Стефано Доменикали со скорым приходом на пост президента и генерального директора Формулы 1 появилось на Таймс-сквер – главной площади Нью-Йорка.
Специальное сообщение было выведено на большой видеоэкран, принадлежащий NASDAQ – американской бирже, которая специализируется на торговле акциями высокотехнологичных компаний. Среди этих компаний есть и Liberty Media, управляющая Формулой 1 в последние годы.
Доменикали, который в течение 7-ми лет (с конца 2007-го по апрель 2014-го) руководил командой Ferrari, в последнее время был известен прежде всего как президент и генеральный директор марки Lamborghini. На высшем посту в Ф1 итальянец сменит Чейза Кэри 1 января следующего года.
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Надпись на видеоэкране на Таймс-сквер с поздравлением Стефано Доменикали
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Кирилл Качнов