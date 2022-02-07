Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Видео: Феттель безуспешно борется с бутылкой шампанского на награждении Следующая / Технический анализ: увидим ли мы в Ф1 машины-трансформеры?
Формула 1 Новости

Доменикали поставил себе задачу вернуть Гран При Германии в календарь Ф1

Босс Формулы 1 намерен «расшевелить немецкий рынок»

Доменикали поставил себе задачу вернуть Гран При Германии в календарь Ф1
Автор:
, редактор
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

На данный момент Гран При Германии в последний раз проходил в 2019 году, и казалось, что в ближайшее время немецкий этап не собираются возвращать в календарь чемпионата. Да, в 2020-м серия еще раз приезжала в Германию – но тогда Гран При Айфеля, прошедший на «Нюрбургринге», состоялся лишь благодаря отмененным из-за пандемии этапам.

Ранее глава Формулы 1 Стефано Доменикали уже отмечал свое сожаление относительно отсутствия немецкого этапа в календаре: и представители «Нюрбургринга» даже ответили, что для этого им «необходимы устраивающие финансовые условия контракта».

Читайте также:

В интервью изданию Sportbuzzer Доменикали подтвердил свою позицию и рассказал, что он лично заинтересован в возвращении Гран При Германии. 

«Да, меня разочаровывает, что развитие Ф1 в Германии застопорилось: этот Гран При очень важен для меня, – отметил Доменикали. – К сожалению, со стороны Германии нет реальной заинтересованности стать частью календаря Ф1, и мне тяжело в это поверить – тем более, что сейчас в серии гоняются четырехкратный чемпион Себастьян Феттель и многообещающий новичок Мик Шумахер. Я постараюсь расшевелить немецкий рынок – но для этого также важно, чтобы молодые немцы получали больше поддержки».

Еще в декабре Доменикали подтвердил, что на Ближнем Востоке в обозримом будущем будут проводиться те же четыре этапа, что стоят в календаре нынешнего сезона: в Бахрейне, Катаре, Саудовской Аравии и Абу-Даби. 

Читайте также:

Глава чемпионата также отметил, что заинтересован вернуть Ф1 в Африку, но из-за пандемии сложно говорить, когда примерно это может произойти.

Читайте также:
 
Поделились
Комментарии
Видео: Феттель безуспешно борется с бутылкой шампанского на награждении
Предыдущая новость

Видео: Феттель безуспешно борется с бутылкой шампанского на награждении
Следующая новость

Технический анализ: увидим ли мы в Ф1 машины-трансформеры?

Технический анализ: увидим ли мы в Ф1 машины-трансформеры?
Загрузить комментарии
Больше от
Александра Шубина
СМИ: Ф1 введет ограничение на использование коробок передач
Формула 1

СМИ: Ф1 введет ограничение на использование коробок передач

В гонке арабской Ф4 победил единственный не оштрафованный пилот
Другие Формулы

В гонке арабской Ф4 победил единственный не оштрафованный пилот

Видео: Феттель безуспешно борется с бутылкой шампанского на награждении Гонка чемпионов
Общая информация

Видео: Феттель безуспешно борется с бутылкой шампанского на награждении

Самое важное:

Разработчик новых правил Ф1 объяснил, как создавался регламент
Формула 1 Формула 1

Разработчик новых правил Ф1 объяснил, как создавался регламент

СМИ: Ф1 введет ограничение на использование коробок передач
Формула 1 Формула 1

СМИ: Ф1 введет ограничение на использование коробок передач

Технический анализ: увидим ли мы в Ф1 машины-трансформеры?
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: увидим ли мы в Ф1 машины-трансформеры?

Доменикали поставил себе задачу вернуть Гран При Германии в календарь Ф1
Формула 1 Формула 1

Доменикали поставил себе задачу вернуть Гран При Германии в календарь Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.