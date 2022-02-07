Доменикали поставил себе задачу вернуть Гран При Германии в календарь Ф1

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На данный момент Гран При Германии в последний раз проходил в 2019 году, и казалось, что в ближайшее время немецкий этап не собираются возвращать в календарь чемпионата. Да, в 2020-м серия еще раз приезжала в Германию – но тогда Гран При Айфеля, прошедший на «Нюрбургринге», состоялся лишь благодаря отмененным из-за пандемии этапам.

Ранее глава Формулы 1 Стефано Доменикали уже отмечал свое сожаление относительно отсутствия немецкого этапа в календаре: и представители «Нюрбургринга» даже ответили, что для этого им «необходимы устраивающие финансовые условия контракта».

В интервью изданию Sportbuzzer Доменикали подтвердил свою позицию и рассказал, что он лично заинтересован в возвращении Гран При Германии.

«Да, меня разочаровывает, что развитие Ф1 в Германии застопорилось: этот Гран При очень важен для меня, – отметил Доменикали. – К сожалению, со стороны Германии нет реальной заинтересованности стать частью календаря Ф1, и мне тяжело в это поверить – тем более, что сейчас в серии гоняются четырехкратный чемпион Себастьян Феттель и многообещающий новичок Мик Шумахер. Я постараюсь расшевелить немецкий рынок – но для этого также важно, чтобы молодые немцы получали больше поддержки».

Еще в декабре Доменикали подтвердил, что на Ближнем Востоке в обозримом будущем будут проводиться те же четыре этапа, что стоят в календаре нынешнего сезона: в Бахрейне, Катаре, Саудовской Аравии и Абу-Даби.

Глава чемпионата также отметил, что заинтересован вернуть Ф1 в Африку, но из-за пандемии сложно говорить, когда примерно это может произойти.