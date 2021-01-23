Доменикали поставил Формуле 1 задачи на 2021 год
По словам нового босса чемпионата мира, у спорта есть одна краткосрочная цель и одна – на более длительный срок
Вот уже несколько недель Стефано Доменикали является президентом Ф1, сменив на этом посту Чейза Кэри. Пока команды активно готовятся к предстоящему чемпионату мира, организаторы уже успели скорректировать календарь, отменив китайский этап и перенеся на осень Гран При Австралии.
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Что-то похожее мы уже видели год назад, когда гонки одну за другой вычеркивали из календаря из-за вирусной пандемии. Но сейчас правила игры были известны заранее, однако расписание Гран При вновь пришлось менять.
Именно нормальное начало сезона Доменикали назвал важнейшей задачей руководства Формулы 1.
«Если говорить о краткосрочной перспективе, то мы должны убедиться, что сезон-2021 сможет начаться в верном ключе, – рассказал итальянец в эфире телеканала Sky Sports F1. – Я хочу оставаться оптимистом. Надеюсь, предстоящий сезон получится во всех смыслах переходным и приведет нас к завершению всей этой ситуации [с коронавирусом].
Если же все это продлится несколько дольше, то наверняка скажется на тех успехах, о которых мы говорим».
Доменикали также обозначил Формуле 1 цель на более длительный период: «Мы очень рассчитываем, что к концу 2021-го появится возможность вновь наполнить трибуны Гран При болельщиками».
В минувшем сезоне на нескольких этапах зрителей пускали на трассу, но только Гран При России в Сочи прошел при полных трибунах – в остальных случаях действовали те или иные ограничения.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Александр Кабановский