Доменикали поставил Формуле 1 задачи на 2021 год

Вот уже несколько недель Стефано Доменикали является президентом Ф1, сменив на этом посту Чейза Кэри. Пока команды активно готовятся к предстоящему чемпионату мира, организаторы уже успели скорректировать календарь, отменив китайский этап и перенеся на осень Гран При Австралии.

Что-то похожее мы уже видели год назад, когда гонки одну за другой вычеркивали из календаря из-за вирусной пандемии. Но сейчас правила игры были известны заранее, однако расписание Гран При вновь пришлось менять.

Именно нормальное начало сезона Доменикали назвал важнейшей задачей руководства Формулы 1.

«Если говорить о краткосрочной перспективе, то мы должны убедиться, что сезон-2021 сможет начаться в верном ключе, – рассказал итальянец в эфире телеканала Sky Sports F1. – Я хочу оставаться оптимистом. Надеюсь, предстоящий сезон получится во всех смыслах переходным и приведет нас к завершению всей этой ситуации [с коронавирусом].

Если же все это продлится несколько дольше, то наверняка скажется на тех успехах, о которых мы говорим».

Доменикали также обозначил Формуле 1 цель на более длительный период: «Мы очень рассчитываем, что к концу 2021-го появится возможность вновь наполнить трибуны Гран При болельщиками».

В минувшем сезоне на нескольких этапах зрителей пускали на трассу, но только Гран При России в Сочи прошел при полных трибунах – в остальных случаях действовали те или иные ограничения.