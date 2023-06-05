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Формула 1 / Гран При Испании Новость

Доменикали попросил переделать трассу в Барселоне

По мнению генерального директора Формулы 1, в нынешнем виде «Каталунья» не лучшим образом отвечает требованиям спорта, что мешает переговорам о продлении контракта

Автор:
Мохаммед Бин Сулайем, президент FIA, Стефано Доменикали, генеральный директор Формулы 1

Автодром в пригороде Барселоны дебютировал в календаре Ф1 еще в 1991 году – и с тех пор ежегодно принимает Гран При. Это четвертый по продолжительности непрерывный отрезок за всю историю чемпионата мира. 

Нынешний контракт местных организаторов с промоутерами Больших Призов действует до 2026 года, однако боссы спорта дали понять, что для продолжения сотрудничества гоночному комплексу необходима реконструкция – тем более на фоне слухов о нового городского этапа в Мадриде. 

«Я очень рад видеть заполненные трибуны, – приводит газета AS слова гендиректора Ф1 Стефано Доменикали. – В Барселоне всегда множество болельщиков Фернандо [Алонсо] и Карлоса Сайнса. Сейчас Формула 1 словно переживает в Испании золотой век. Все вернулось в норму, хотя я помню разговоры, что такого уже не будет.  

Фернандо сражается за подиумы и ведет за собой команду к новым целям, которыми являются победы. В нынешнем сезоне он выглядит невероятно стабильно и продолжает двигаться вперед. 

Если же возвращаться к Гран При Испании, я считаю этот этап одним из лучших. Сейчас мы ведем переговоры о продлении контракта с ним. 

Но трасса требует модернизации во многих компонентах. Для нас важнее всего, что ее владельцы согласны с этим. Это показывает их уважение к болельщикам и всем тем, кто работает в Ф1. 

Наши друзья из Барселоны все понимают и всегда стараются быть максимально честными. Перемены уже запланированы, но желательно начать их реализацию пораньше.

Да, они уже немало инвестировали в трассу, видны усилия, направленные на повышение комфорта болельщиков. Надеюсь, люди смогли почувствовать это по ходу уик-энда».

Устраивает ни его конфигурация гоночного кольца «Каталуньи», Доменикали, к сожалению, не уточнил.  

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