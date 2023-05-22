Доменикали попросил Ферстаппена не быть эгоистом
Генеральный директор Ф1 обсудил с гонщиком его критические высказывание в адрес спринтерских гонок
С тех пор, как два года назад в Формуле 1 появились субботние спринты, Макс Ферстаппен остается одним из самых последовательных критиков этой идеи. Голландец настаивает, что короткие гонки доставляют совсем не те ощущения, что длинные воскресные, да и приносят намного меньше очков.
Такая позиция действующего чемпиона заставила главу Формулы 1 Стефано Доменикали побеседовать с пилотом, чтобы лучше понять его позицию. О разговоре, который состоялся в воскресенье утром по ходу Гран При Майами, итальянец рассказал в интервью Daily Mail.
«Я против того, чтобы в нашем спорте гонщики не могли говорить то, что считают нужным, – объяснил Стефано. – В то же время, они должны понимать, что существует общая картина. Никто из нас не должен быть эгоистом. Мы все являемся частью этого спорта и этого бизнеса, которые становятся лучше именно потому, что мы мыслим глобально.
Порой непросто выйти из собственной зоны комфорта, но мы не должны позволять себе лень или самоуспокоенность».
Доменикали добавил, что прислушался к аргументам Макса, так как считает важным учитывать мнение участников чемпионата. Однако и интересы болельщиков имеют для руководства Больших Призов большое значение.
«Безусловно, мы изучим особенности спринтерских уик-эндов, – объяснил босс Ф1. – Но сделаем это после завершения сезона, когда пройдут все шесть таких Гран При. Повторюсь, мы не собираемся проводить спринты на каждом этапе. Но у спорта появляется новая аудитория, и нам важно, чтобы каждая сессия уик-энда была интересной.
Ни к чему, если машины наматывают круги по трассе лишь в интересах инженеров и гонщиков».
Он продолжил: «Мы с Максом подробно поговорили об этом. Он сказал, что любит спорт и свою работу. Он – чемпион мира, который сейчас ведет спорт за третий титул. Он родился за рулем. И что-то подсказывает мне, что он задержится в Ф1 дольше меня. Но икаких проблем между нами нет».
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