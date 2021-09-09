Доменикали пообещал спринты на трети этапов 2022 года

Гран При Италии в эти выходные пройдет по новой схеме, которая была впервые опробована в середине июля на Гран При Великобритании. По этой схеме привычная квалификация проводится в пятницу днем и определяет расстановку пилотов на старте т.н. спринтерской квалификации – гонки на дистанцию чуть больше 100 километров. Результаты этого заезда определяют расстановку пилотов на старте воскресной гонки – плюс финишировавшие на трех первых позициях пилоты получают 3, 2 и 1 очко.

В этом году новая схема также будет использована на Гран При Бразилии. У нее есть немало сторонников и немало противников. Но, похоже, руководство чемпионата уже уверено в том, что эксперимент удался. Генеральный директор Формулы 1 Стефано Доменикали в недавнем интервью итальянскому изданию Gazzetta dello Sport сообщил, что в следующем сезоне новая схема будет использована на трети этапов – то есть на 7-ми или 8-ми Гран При.

Также на днях Доменикали озвучил еще одну идею – прописать в правилах требование к командам привлекать для участия в пятничных тренировках молодых пилотов с небольшим опытом или отсутствием опыта выступлений в Формуле 1. По словам менеджера, это не только даст возможность командам обкатывать молодые таланты (сейчас коллективы редко делают это из-за жестких ограничений на тесты), но и сделает менее предсказуемыми результаты гонок.

«В этой ситуации у команд останется меньше времени, чтобы что-то опробовать или испытывать по ходу подготовки к гонке, – пояснил Доменикали. – И это сделает соревнования еще более интересными и впечатляющими».