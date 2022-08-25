Доменикали оставил шанс для ГП Бельгии 2023 года

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Гонки Формулы 1 на трассе в бельгийском Спа считаются одними из самых зрелищных, однако далеко не самыми прибыльными. В условиях постоянного давления со стороны богатых промоутеров новых этапов, Формуле 1 приходится регулярно испытывать соблазн заменить Гран При Бельгии на что-нибудь другое.

В частности, до сих пор неизвестно, состоится ли бельгийский этап в следующем сезоне. Однако это не невозможно, заявил руководитель Ф1 Стефано Доменикали.

«Я не могу раскрыть всех деталей, так как окончательное решение остается за всемирным советом по спорту FIA, – сказал Доменикали, прибыв в Бельгию накануне Гран При. – Я лишь отмечу, что было бы неосторожно с моей стороны заявить, что этот Гран При Бельгии будет последним. И я этого не говорю.

На самом деле переговоры с промоутерами из разных стран продолжаются. Как чемпионат мира, мы стремимся к тому, чтобы треть гонок проходила в Европе, треть в Юго-восточной Азии и Океании и треть в Америке и на Ближнем востоке

И несмотря на всю значимость финансового аспекта, мы всегда говорили, что уважаем гонки на традиционных трассах, даже если по прибыльности они уступают новым Гран При. И мы сохраним этот подход на будущее. Что касается Бельгии, то переговоры продолжаются. Сейчас мы как раз в Спа, так что меня ждут долгие часы в компании с местными промоутерами.

Пока же я отмечу, что в этом году Гран при Бельгии организован блестяще. У болельщиков будет прекрасная возможность пообщаться с пилотами, существенно улучшена транспортная доступность, все это будет учитываться».

Дополнительная информация: Адам Купер

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