Доменикали о ситуации в Джидде: Мы не слепы

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25 марта, по ходу первой тренировки Формулы 1 в Саудовской Аравии, в 15 километрах от автодрома прогремел взрыв: местная военизированная группировка провела ракетную атаку на один из объектов компании Aramco.

Этот инцидент сразу же вызвал сомнения относительно того, стоит ли уик-энду Ф1 продолжаться – однако, как известно, после долгих совещаний боссов Ф1 и представителей страны с главами команд и гонщиками этап решили не прерывать. Всех сотрудников паддока уверили в полной безопасности в зоны расположения трассы.

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На этом формально история не закончилась: в ближайшее время должны состояться переговоры о том, стоит ли чемпионату возвращаться сюда в дальнейшем. Глава Ф1 Стефано Доменикали прекрасно понимает, что присутствие Саудовской Аравии в календаре серии не лишено некоторых противоречий, но при этом считает неправильным предполагать, что существуют большие сомнения относительного будущего этапа в Джидде.

«Вопрос не в том, проводить этап или нет, – сказал Доменикали в эфире Sky Sports. – Вопрос в том, чтобы понять ситуацию и решать в зависимости от условий. Мы не закрываем глаза на происходящее, но не нужно забывать об одной вещи: эта страна, в том числе и благодаря Ф1, делает огромный шаг вперед. Нельзя притвориться, что в мгновение ока изменили культуру, которой более тысячи лет. Но можно видеть ресурсы, которые они используют для продвижения вперед.

Не забывайте, что пару лет назад женщины не могли здесь водить машину – и вот, они она стартовой решетке. Они развлекаются, увлекаются чемпионатом – страна меняет много правил в угоду тому, чтобы это все было возможным. Надо учитывать это.

Конечно, на территории государства есть некоторые трения и существуют другие области, в которых стоит добиться улучшения. Мы не хотим заниматься политикой. Но я верю, что мы играем важную роль в модернизации этой страны.

Это вопрос определения: является террористическая атака войной? Мы говорим о спорте – конечно, мы общаемся со всеми властями и посольствами. И, конечно, мы никогда не окажемся в ситуации, которая может поставить под угрозу наших людей».