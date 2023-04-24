Доменикали о новом Договоре Согласия: Мы быстро договоримся
По мнению генерального директора Формулы 1, нынешнее состояние спорта упростит переговоры с командами об условиях сотрудничества в будущем
Договор Согласия – он получил такое имя в чеcть парижской площади, где находится штаб-квартира FIA – является основополагающим документом, определяющим финансовые и иные условия выступления команд Ф1 в чемпионате мира.
Впервые его заключил еще Берни Экклстоун в начале 80-х, а нынешняя версия была подписана в 2020 году и действует до конца 2025-го.
Говоря о том, ожидает ли он сложностей при обсуждении условий нового Договора, глава Больших Призов Стефано Доменикали рассказал в интервью Speedweek: «Если вы помните, прежде некоторые команды обращались к Формуле 1 за финансовой поддержкой.
Также им нужны были наши гарантии, так как без этого они просто не имели возможности продолжать выступления в гонках.
Но благодаря тем мерам, которые были приняты, сейчас Формула 1 пребывает в отличной финансовой форме. Все идет правильно, и это сразу же сказалось на стоимости компании на фондовом рынке. И команды прекрасно видят все, что происходит.
Потому, когда придет время, мы просто сядем за стол и быстро обо всем договоримся. Думаю, команды согласятся с теми предложениями, которые мы им сделаем – уже в скором времени – и с выбранной нами стратегией развития».
Стефано Доменикали, генеральный директор Формулы 1
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
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