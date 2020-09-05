Доменикали: Не вижу альтернативы Бинотто для Ferrari

Стефано Доменикали был последним руководителем Ferrari, при котором команда выигрывала Кубок конструкторов. С тех пор, как он покинул команду, в ней за шесть лет поменялось три руководителя.

При нынешнем боссе Маттиа Бинотто Скудерия выиграла лишь три гонки за полтора года. Однако Доменикали не видит, кем его можно заменить, и потому предлагает поддержать.

«В такой момент, как сейчас, нужно поддерживать тех, кто за все отвечает в Маранелло, – сказал Доменикали Resto del Carlino. – Я по своему опыту знаю, как трудно там управлять.

Нападать на Бинотто не конструктивно. Если бы рядом был кто-то с волшебной палочкой, тогда ладно. Но поскольку волшебников я не вижу, то реальность изменят только работа и терпение. Я не вижу никаких альтернатив Бинотто и его окружению».