Доменикали назвал число команд, которые хотят попасть в Ф1

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Американская компания Andretti в последние месяцы публично заявляет о своем желании выступать в Формуле 1. Изначально Andretti вела переговоры о покупке Sauber, но когда они сорвались, решила создать собственную структуру с временной базой в Великобритании и последующем ее переносом в США.

Однако на пути в Формулу 1 стоят интересы других команд, так как доходы по итогам года делятся между ними и появление новичков означает, что остальным придется делиться.

К тому же глава Формулы 1 Стефано Доменикали прямо заявил, что у него нет задачи увеличить число команд и что в его интересах скорее более плотная борьба в чемпионате между существующими участниками.

«Скажем так, у нас больше одной заявки от новых команд, но меньше восьми, – сказал Доменикали газете La Gazzetta dello Sport – Некоторые объявляют об этом открыто, другие предпочитают держать переговоры в тайне. Однако правда в том, что от простого роста числа команд Формула 1 как шоу лучше не станет.

То есть если мы просто увеличим число машин на старте, чемпионат не станет интереснее. Потому новая команда должна быть сама по себе важна. Лично я больше заинтересован в том, чтобы повысить накал борьбы между теми командами, которые у нас уже есть. Например, очевидно, что возвращение Ferrari в борьбу за лидерство способствует интересу к гонкам. Мне приятно, что есть поводы считать, что они в этом сезоне сильны. Но посмотрим, конечно, как будет на самом деле».