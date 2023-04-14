Доменикали намекнул, что новым командам Ф1 придется раскошелиться
Глава чемпионата дал понять, что желающим попасть в пелотон нужно будет заплатить заметно больше, чем сейчас ожидают кандидаты
В феврале FIA запустила процедуру отбора новых команд для Формулы 1. В лучшем случае присоединиться к нынешним участникам чемпионата смогут два новых – результаты рассмотрения заявок станут известны в июне.
Уже сейчас известно, что дебютанты должны будут внести по $200 млн в специальный фонд, из которого остальным командам будут компенсировать снижение призовых – ведь их придется делить на большее количество участников.
Однако источники утверждают, размер этой выплата может быть изменен в сторону увеличения. Спорт пребывает сейчас в отличном финансовом состоянии – стоимость самой Ф1 и ее команд куда выше, чем в тот момент, когда определяли размер взноса в фонд.
Потому есть основания говорить, что взнос может вырасти вплоть до $600 млн.
Стефано Доменикали, который всегда стремился повышать ценность Ф1, косвенно подтвердил такие намерения боссов спорта на недавней онлайн-конференции для инвесторов.
«FIA запустила процесс выбора новой команды, – сказал генеральный директор чемпионата (использовав, что примечательно, единственное число). – Под нашим руководством и в рамках Договора Согласия это возможно сделать.
Но необходимо дальнейшее совместное изучение этого вопроса в перспективе технической, спортивной и финансовой стабильности. Важно видеть общую картину – и понять, что новая команда сможет дать спорту. И тут позиции могут быть разными.
Если вспомнить, в какой-то момент взнос в компенсационный фонд составлял $200 млн. Это было пару лет назад. В то время никто не ждал, что стоимость бизнеса настолько вырастет.
Сейчас ситуация стала совсем другой. И наша задача в том, чтобы как можно лучше защищать бизнес и видеть глобальную картину».
Главным кандидатом на присоединение к Формуле 1 остается альянс Andretti/Cadillac, но Доменикали отметил, что желающих куда больше.
«Их очень много, – заверил итальянец. – Какие-то команды громко заявляют о себе, другие пока помалкивают, но все равно проявляют интерес.
Как всегда в жизни, необходима оценка. Мы уже заняты этим и в должное время примем верные решения».
Источник: Подготовка к Баку на симуляторе вернула Ferrari оптимизм
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