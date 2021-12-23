Доменикали: Конфликт Вольфа и Хорнера вредит Формуле 1

В минувшем сезоне битва за титул развивалась до самого конца – и такое напряжение только способствовало развитию конфликта между главой Mercedes Тото Вольфом и боссом Red Bull Кристианом Хорнером. Они даже «атаковали» друг друга словесно на пресс-конференциях или в медиа. Серьезность разногласий подтвердил и спор по поводу правильности работы гоночной дирекции во время рестарта гонки в Абу-Даби с последовавшими от Mercedes протестами.

Во вторник, на церемонии вручения награды Лоренцо Бандини в Италии, Стефано Доменикали отметил, как важно не допустить ухудшения последствий от концовки минувшего сезона. По его мнению, Mercedes и Red Bull стоит наладить отношения на благо спорту.

«У нас есть проблемы, и нам нужно будет их решить. Нам придется ежедневно оценивать отношения между Mercedes и Red Bull – их вражда должна пойти на спад, ибо она не приносит никакой пользы».

«Серебряные стрелы» по-прежнему считают, что действия FIA были неправомерными. Хоть команда и отказалась подавать апелляцию, Вольф пообещал обратить внимание комиссии Международной автомобильной федерации на произошедшие события.

Владельцы Ф1 Liberty Media пока что не высказывались о финале в Абу-Даби и его последствиях – они предпочитают оставить такие вопросы на усмотрение нового президента FIA Мохаммеда Бин Сулайема.

«Мы уже говорили с президентом, – добавил Доменикали. – Мы обсудили приоритеты в рамках тех дел, с которыми ему придется работать. Но на данном этапе правильно на некоторое время воздержаться от дальнейших споров. Опять же, хочу сказать, что этот сезон был невероятным и за ним следили более двух миллиардов человек. Гран При Абу-Даби был самым популярным событием в 2021 году, и мы очень гордимся этим нереальным числом зрителей».

Доменикали рассчитывает, что приход нового президента приведет к изменениям динамики работы в FIA.