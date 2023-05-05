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Доменикали исключил возможность спринтов на каждом Гран При

Генеральный директор Формулы 1 заверил, что спорт не пойдет по пути MotoGP, и короткие субботние гонки останутся особой историей для избранных этапов

Адам Купер
Автор:
Стефано Доменикали, генеральный директор Формулы 1

Первый в нынешнем сезоне спринтерский уик-энд Формулы 1 прошел в Баку. Именно там глава чемпионата Стефано Доменикали сказал, что субботние гонки, по его мнению, необходимы на каждом третьем Гран При. Так как в будущем году боссы спорта собираются провести 24 этапа, это означает рост количества спринтов с шести нынешних до восьми. 

Как рассказал Доменикали, новый формат с двумя квалификациями, опробованный в столице Азербайджана, получил позитивные отзывы в паддоке, хотя давние поклонники Ф1 отозвались об этой идее несколько более прохладно. 

По словам итальянца, после двух ближайших спринтерских этапов в Шпильберге и Спа отзывы будут обобщены, потому возможны небольшие корректировки регламента. 

«Разумеется, мы действуем совместно с FIA и командами, – отметил гендиректор по ходу телеконференции с аналитиками Уолл-Стрит. – Как вы знаете, наша идея в том, чтобы по ходу уик-эндов на трассе постоянно что-то происходило. 

И результат первого эксперимента получился очень обнадеживающим. Все наши партнеры, промоутеры, медиа-партнеры и команды отозвались о новинке позитивно. 

Конечно, всегда можно вынести какие-то уроки, и к концу лета мы лучше поймем, можно ли что-то сделать здесь еще лучше. Но в целом первый уик-энд сезона в спринтерском формате получился отличным. 

Как всегда, в стандартизированной экосистеме вам хочется сделать что-то иначе, хотя реакцию болельщиков со стажем, скажем так, лучше оценивать по прошествии какого-то времени.

Но вообще среди поклонников мы видим весьма позитивный отклик. Промоутеры [этапов] настаивают на таком формате».

Старт: впереди Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Серхио Перес, Red Bull RB19, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Старт: впереди Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Серхио Перес, Red Bull RB19, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Фото: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

На вопрос, нет ли в таком случае в руководстве спорта планов увеличить количество спринтов, Доменикали ответил: «В будущем мы не хотели бы оказаться в ситуации, когда спринты проходят на каждом Гран При. 

Мы намерены сохранить их в ограниченном количестве, примерно на каждом третьем этапе – и создать что-то особенное. Это добавит спортивного веса и, конечно, коммерческих возможностей. Думаю, это верный путь».

Стефано добавил, что не видит ничего страшного в частых сменах правил, так как подобное можно отыскать в любом чемпионате. 

«Если бы меня попросили ответить, что важно для современной Ф1, то я бы выделил в современном спорте явную тенденцию, – ответил итальянец. – Ни одна дисциплина не является стабильной. Никто не держится за старые правила.  

Мы поступаем так же, как действуют боссы бейсбола или НБА. Все профессиональные дисциплины должны прислушиваться к запросам и интересам болельщиков, промоутеров и партнеров. Все они хотят видеть соревнования более зрелищными.

Так что мы настроены позитивно и продолжаем сообща работать над этими проектами».

Тем временем в пятницу Liberty Media сообщила, что первый квартал 2023 года принес Формуле 1 рост доходов на 6% (с $360 до $381 млн) и операционных прибылей на 3% (с $35 до $36 млн). Относительно небольшой прирост владельцы спорта объяснили инвестициями в $6 млн, сделанными в подготовку Гран При Лас-Вегаса и продвижение этого этапа.

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