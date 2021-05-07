Доменикали: Формула 1 выживет и без Хэмилтона

Нынешний контракт Льюиса Хэмилтона истекает в конце 2021 года – и пока ни у кого нет полной уверенности, что самый успешный пилот в истории продолжит выступления.

Сам гонщик говорил, что пока тоже не решил, чем ему заниматься дальше. По мнению экспертов, многое будет зависеть от исхода нынешнего сезона, а также от того, понравятся ли пилоту машины нового поколения – недавно Льюис принял участие в тестах на 18-дюймовых шинах и позитивно отзывался о них.

В интервью для аналитиков финансового издания Wall Street главу Формулы 1 Стефано Доменикали спросили, каким может быть потенциальный эффект для спорта, если его главная звезда решит прекратить карьеру.

«Нет сомнений, что Льюис Хэмилтон – ценнейший актив, – признал итальянец. – Он выполняет невероятную работу в плане имиджа спорта. Он позволил повысить присутствие Ф1 в тех областях, которые не имеют к Ф1 прямого отношения.

Но Формула 1 сильна сама по себе. Наши гонщики, наши чемпионы всегда пребывают в ситуации, когда в какой-то момент их карьера может завершиться.

Я не знаю, что планирует делать Льюис. Мы общаемся с ним, но он, конечно, сфокусирован на текущем сезоне – и сейчас нацелен только на то, чтобы стать единственным в истории обладателем восьми титулов.

Но вы знаете, что Ф1 достаточно сильна и крепка, чтобы вне зависимости от решения Льюиса отреагировать на него и продолжать движение вперед.

Хорошая новость в том, что Льюис, как мы все надеемся, продолжит выступления. Впереди новый невероятный сезон [2022 года] с новыми машинами, новым вызовом. Конечно же, ему это будет интересно.

Если же в итоге он решит избрать другую дорогу, хорошая новость для Ф1 в том, что сегодня у нас много хороших пилотов – и это как минимум возможность стать сильнее.

Что бы ни решил Льюис, мы с уважением примем его выбор. Но Формула 1 сильна и твердо стоит на ногах».