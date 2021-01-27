Доменикали: Ф1 покажет альтернативу электромоторам

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
56 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
78 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
06 мая
Следующее событие через
98 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
20 мая
Следующее событие через
112 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
03 июн.
Следующее событие через
126 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
10 июн.
Следующее событие через
133 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
24 июн.
Следующее событие через
147 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
01 июл.
Следующее событие через
154 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
15 июл.
Следующее событие через
168 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
29 июл.
Следующее событие через
182 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
26 авг.
Следующее событие через
210 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
02 сент.
Следующее событие через
217 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
09 сент.
Следующее событие через
224 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
23 сент.
Следующее событие через
238 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
30 сент.
Следующее событие через
245 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
07 окт.
Следующее событие через
252 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
21 окт.
Следующее событие через
266 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
28 окт.
Следующее событие через
273 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
05 нояб.
Следующее событие через
281 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
18 нояб.
Следующее событие через
294 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Саудовской Аравии
Билеты
03 дек.
Следующее событие через
309 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
12 дек.
Следующее событие через
318 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Доменикали: Ф1 покажет альтернативу электромоторам

Поделились
Комментарии
Доменикали: Ф1 покажет альтернативу электромоторам
Автор:
, Редактор Ф1

Босс Ф1 против полной электрификации автомобилей

С 2014 года Формула 1 использует гибридные силовые установки, которые включают в себя как двигатель внутреннего сгорания, так и электрические батареи. При том, что гибридную технологию называли будущим Ф1, нынешние моторы оказались слишком дороги. Ожидается, что со сменой регламента в 2025 году технология упростится.

При этом новый босс Ф1 Стефано Доменикали рассчитывает доказать автомобильной индустрии, что переход на электромоторы является не единственным вариантом для машин будущего.

«Экологичность моторов можно измерять по выбросам СО2 или как-нибудь еще, но давайте сосредоточимся на выбросах, – сказал Доменикали в эфире Sky Sports. – Я считаю, что у Ф1 есть отличный шанс показать автомобильной индустрии, что электрификация не единственный выход. Я считаю, что гибридизация является отличным путем с богатым будущим.

Формула 1 должна показать свой вариант экологичность и привлечь к нему производителей. И уделять большое внимание стоимости [моторов]. В прошлом Ф1 ошиблась, поставив во главу угла технологию, но не расходы на нее».

Также Доменикали хочет добиться релевантности технологий Ф1 для дорожных автомобилей: «Мы должны убедиться, что новая гибридная технология будет основана на другой базе расходов, и будет подходить для дорожных машин. Мотор в Ф1 не может стоить столько, сколько стоит сейчас».

По плану, регламент на моторы должен был смениться в 2026 году. Однако руководство Ф1 рассчитывает сдвинуть его хотя бы на год раньше.

Читайте также:

Видео: Сайнс впервые проехал на Ferrari

Предыдущая новость

Видео: Сайнс впервые проехал на Ferrari

Следующая новость

Алонсо понадеялся на скорое изменение Формулы 1

Алонсо понадеялся на скорое изменение Формулы 1
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Люк Смит

Самое читаемое Сегодня

Леклер превзошел время Шварцмана на тестах Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Новость

Леклер превзошел время Шварцмана на тестах Ferrari

Два пилота, которые победили бы Хэмилтона. Версия Бергера
Формула 1 Формула 1 / Новость

Два пилота, которые победили бы Хэмилтона. Версия Бергера

«Надо платить, платить и платить». Жан Алези рассказал, почему его сын покинул Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Надо платить, платить и платить». Жан Алези рассказал, почему его сын покинул Ferrari

Все дело в водке? Култхард объяснил причину задержки с контрактом Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Все дело в водке? Култхард объяснил причину задержки с контрактом Хэмилтона

Видео: Сайнс впервые проехал на Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Новость

Видео: Сайнс впервые проехал на Ferrari

Шварцман впечатлил Ferrari на тестах во Фьорано
Формула 1 Формула 1 / Новость

Шварцман впечатлил Ferrari на тестах во Фьорано

Боттас: Неважно, останется ли Хэмилтон
Формула 1 Формула 1 / Новость

Боттас: Неважно, останется ли Хэмилтон

Алонсо понадеялся на скорое изменение Формулы 1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Алонсо понадеялся на скорое изменение Формулы 1

Самое важное:

Алонсо понадеялся на скорое изменение Формулы 1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Алонсо понадеялся на скорое изменение Формулы 1

Доменикали: Ф1 покажет альтернативу электромоторам
Формула 1 Формула 1 / Новость

Доменикали: Ф1 покажет альтернативу электромоторам

Видео: Сайнс впервые проехал на Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Новость

Видео: Сайнс впервые проехал на Ferrari

«Надо платить, платить и платить». Жан Алези рассказал, почему его сын покинул Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Надо платить, платить и платить». Жан Алези рассказал, почему его сын покинул Ferrari

Самое читаемое

1
Формула 1

Леклер превзошел время Шварцмана на тестах Ferrari

19ч
2
Формула 1

Два пилота, которые победили бы Хэмилтона. Версия Бергера

3
Формула 1

«Надо платить, платить и платить». Жан Алези рассказал, почему его сын покинул Ferrari

4
Формула 1

Все дело в водке? Култхард объяснил причину задержки с контрактом Хэмилтона

23ч
5
Формула 1

Видео: Сайнс впервые проехал на Ferrari

Самое важное:

Алонсо понадеялся на скорое изменение Формулы 1

Алонсо понадеялся на скорое изменение Формулы 1

Формула 1
39мин
Доменикали: Ф1 покажет альтернативу электромоторам

Доменикали: Ф1 покажет альтернативу электромоторам

Формула 1
Видео: Сайнс впервые проехал на Ferrari

Видео: Сайнс впервые проехал на Ferrari

Формула 1
«Надо платить, платить и платить». Жан Алези рассказал, почему его сын покинул Ferrari

«Надо платить, платить и платить». Жан Алези рассказал, почему его сын покинул Ferrari

Формула 1
Боттас: Неважно, останется ли Хэмилтон

Боттас: Неважно, останется ли Хэмилтон

Формула 1

Последние видео

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.