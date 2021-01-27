Доменикали: Ф1 покажет альтернативу электромоторам

С 2014 года Формула 1 использует гибридные силовые установки, которые включают в себя как двигатель внутреннего сгорания, так и электрические батареи. При том, что гибридную технологию называли будущим Ф1, нынешние моторы оказались слишком дороги. Ожидается, что со сменой регламента в 2025 году технология упростится.

При этом новый босс Ф1 Стефано Доменикали рассчитывает доказать автомобильной индустрии, что переход на электромоторы является не единственным вариантом для машин будущего.

«Экологичность моторов можно измерять по выбросам СО2 или как-нибудь еще, но давайте сосредоточимся на выбросах, – сказал Доменикали в эфире Sky Sports. – Я считаю, что у Ф1 есть отличный шанс показать автомобильной индустрии, что электрификация не единственный выход. Я считаю, что гибридизация является отличным путем с богатым будущим.

Формула 1 должна показать свой вариант экологичность и привлечь к нему производителей. И уделять большое внимание стоимости [моторов]. В прошлом Ф1 ошиблась, поставив во главу угла технологию, но не расходы на нее».

Также Доменикали хочет добиться релевантности технологий Ф1 для дорожных автомобилей: «Мы должны убедиться, что новая гибридная технология будет основана на другой базе расходов, и будет подходить для дорожных машин. Мотор в Ф1 не может стоить столько, сколько стоит сейчас».

По плану, регламент на моторы должен был смениться в 2026 году. Однако руководство Ф1 рассчитывает сдвинуть его хотя бы на год раньше.