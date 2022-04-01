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Формула 1 Новости

Доменикали: Ф1 нужен сильный американский гонщик

Глава чемпионата считает, что серии необходима новая звезда из США

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Доменикали: Ф1 нужен сильный американский гонщик
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Сейчас Формула 1 активно расширяет свое влияние на территории Соединенных Штатов Америки – тому свидетельствуют популярность сериала Netflix, продление контракта с автодромом в Остине и объявление о проведении нового Гран При Лас-Вегаса в 2023 году. К тому же, Майкл Андретти – глава Andretti Autosport – намерен через два года запустить свою команду в чемпионате, и настроен он совершенно серьезно.

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Однако с американскими пилотами дела обстоят немного сложнее: последним американцем, участвовавшим в гонках Ф1, был Александр Росси, который провел пять гонок за Marussia в конце 2015 года. Частично к американцам можно причислить и резервиста Haas Пьетро Фиттипальди, поскольку пилот родился в Майами; но выступает Фиттипальди все же под бразильским флагом.

Глава чемпионата Стефано Доменикали отметил, что он хотел бы в ближайшее время увидеть появление в серии «сильного» американского гонщика.

«Американский пилот очень нужен Формуле 1, но он должен быть сильным, – рассказал Доменикали. – Гонщики имеют определяющее значение; они – наши герои. За них болеют и на них ориентируются. Но это должен быть подлинный талант.

Кроме того, с коммерческой точки зрения, женщина или мужчина-гонщик сыграют большую роль для организаторов, которые хотят развивать этот бизнес в США».

Напомним, что в середине марта команда Ф1 McLaren объявила о контракте с пилотом IndyCar Колтоном Хертой: 21-летний американец в 2022 году проведет тесты на прошлогодней машине MCL35M. Херта также считается главным кандидатом в будущий коллектив Ф1 Андретти.

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