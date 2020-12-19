Уже 5 января бывший босс Ferrari и глава компании Lamborghini сменит Чейза Кэри в кабинете руководителя FOM. Безусловно, у специалиста с таким опытом работы в спорте есть отличное понимание его законов.

И все же – всем интересно, что уроженец Имолы считает главными проблемами Ф1 и чем намерен заниматься в первую очередь. В обстоятельном интервью Gazzetta dello Sport 56-летний Доменикали рассказал, что намерен делать с тотальным преимуществом Mercedes и в какой степени Формуле 1 нужны электрические технологии.

Предлагаем вам самые важные фрагменты этого интервью.

Об общем состоянии дел в чемпионате

В наши дни Формула 1, будучи глобальным спортом и бизнес-платформой, обладает одной из крупнейших баз зрителей и поклонников, потому все еще сильна и устойчива. Многие питаются говорить, что она устарела и более не является интересной. Это совершенно не так. Напротив, я вижу, все больше интереса со стороны производителей, частных команд и многих других. Мы докажем это фактами. А также обеспечим рост эмоциональной составляющей.

О главных проблемах спорта

Mercedes выигрывает уже много лет, но в этом спорте все развивается по спирали. [Командам] важно иметь стимул для движения вперед, но прежде всего мы должны обеспечить, чтобы гонщик вновь стал главной фигурой. Хорошим примером тут служат соревнования MotoGP: там смогли добиться, что именно гонщик определяет результат. Формула 1 никогда не была сильна в этом компоненте, хотя здесь всегда было много быстрых молодых пилотов.

Понятно, что фактор машины очень важен. Его роль снижается лишь в исключительных непредсказуемых ситуациях вроде Гран При Сахира. Когда все карты смешиваются, получаются невероятные гонки. Но этого недостаточно.

Мы уже сделали шаг вперед благодаря правилам 2022 года. Они повлияют на аэродинамику снизив ее удельный вес. Гонщики смогут ближе подбираться к сопернику в «грязном» воздухе. Второй важный элемент – это ограничение бюджетов. Оно заставит богатые команды пересмотреть свои подходы к работе.

Старт гонки Ф1 в Бахрейне Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Об изменениях для зрителей

С точки зрения шоу у нас есть и другие направления развития. Мы хотим, чтобы интерес к гонщикам еще больше привлекал болельщиков. А сами готовы предложить спортивную, музыкальную и развлекательную программу. Сделать Гран При своего рода большим концертом, уникальным опытом для всех зрителей.

Об уходе Honda и привлечении новых производителей

Этот вопрос мы будем регулярно обсуждать в ближайшие месяцы на встречах с участием других производителей. Общая логика такова, что моторы останутся гибридными. Инвестировать в «чистые» электромоторы было бы неверно. Нам нужно сделать предложение, которое может заинтересовать многих – обязательно помня при этом об уровне расходов.

Новые производители не готовы к таким инвестициям, которые уже сделали нынешние. Мы начнем с радикального удешевления, чтобы избежать повторения прошлых ошибок.

Прямо сейчас мы упрощаем правила, идет ли речь о техническом или спортивном регламенте. В нынешнем виде они похожи на Библию [своим огромным объемом]. Нужно делать их проще, но при этом непременно избегая множественных трактовок и «серых» зон.

О глобальных задачах Ф1

Формула 1 должна стать максимально привлекательной для крупных производителей. Больше деталей я раскрыть пока не могу. Спорт нужно сделать интересным для тех, кто уже серьезно инвестировал в электрические технологии. Ф1 должна открывать потенциал для разработки технологий, при этом уделяя серьезное внимание их экологичности.