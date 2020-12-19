Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Португалии
25 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
13 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

План Доменикали. Как новый босс хочет сделать Ф1 лучше и интереснее

Поделились
Комментарии
План Доменикали. Как новый босс хочет сделать Ф1 лучше и интереснее
Автор:
, Ответственный редактор

В преддверии начала работы на посту генерального директора Формулы 1 Стефано Доменикали рассказал, что считает своими приоритетными задачами

Уже 5 января бывший босс Ferrari и глава компании Lamborghini сменит Чейза Кэри в кабинете руководителя FOM. Безусловно, у специалиста с таким опытом работы в спорте есть отличное понимание его законов. 

И все же – всем интересно, что уроженец Имолы считает главными проблемами Ф1 и чем намерен заниматься в первую очередь. В обстоятельном интервью Gazzetta dello Sport 56-летний Доменикали рассказал, что намерен делать с тотальным преимуществом Mercedes и в какой степени Формуле 1 нужны электрические технологии. 

Предлагаем вам самые важные фрагменты этого интервью.

Об общем состоянии дел в чемпионате

В наши дни Формула 1, будучи глобальным спортом и бизнес-платформой, обладает одной из крупнейших баз зрителей и поклонников, потому все еще сильна и устойчива. Многие питаются говорить, что она устарела и более не является интересной. Это совершенно не так. Напротив, я вижу, все больше интереса со стороны производителей, частных команд и многих других. Мы докажем это фактами. А также обеспечим рост эмоциональной составляющей.

О главных проблемах спорта

Mercedes выигрывает уже много лет, но в этом спорте все развивается по спирали. [Командам] важно иметь стимул для движения вперед, но прежде всего мы должны обеспечить, чтобы гонщик вновь стал главной фигурой. Хорошим примером тут служат соревнования MotoGP: там смогли добиться, что именно гонщик определяет результат. Формула 1 никогда не была сильна в этом компоненте, хотя здесь всегда было много быстрых молодых пилотов.

Понятно, что фактор машины очень важен. Его роль снижается лишь в исключительных непредсказуемых ситуациях вроде Гран При Сахира. Когда все карты смешиваются, получаются невероятные гонки. Но этого недостаточно. 

Мы уже сделали шаг вперед благодаря правилам 2022 года. Они повлияют на аэродинамику снизив ее удельный вес. Гонщики смогут ближе подбираться к сопернику в «грязном» воздухе. Второй важный элемент – это ограничение бюджетов. Оно заставит богатые команды пересмотреть свои подходы к работе. 

Читайте также:

Старт гонки Ф1 в Бахрейне

Старт гонки Ф1 в Бахрейне

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Об изменениях для зрителей

С точки зрения шоу у нас есть и другие направления развития. Мы хотим, чтобы интерес к гонщикам еще больше привлекал болельщиков. А сами готовы предложить спортивную, музыкальную и развлекательную программу. Сделать Гран При своего рода большим концертом, уникальным опытом для всех зрителей.   

Об уходе Honda и привлечении новых производителей 

Этот вопрос мы будем регулярно обсуждать в ближайшие месяцы на встречах с участием других производителей. Общая логика такова, что моторы останутся гибридными. Инвестировать в «чистые» электромоторы было бы неверно. Нам нужно сделать предложение, которое может заинтересовать многих – обязательно помня при этом об уровне расходов. 

Новые производители не готовы к таким инвестициям, которые уже сделали нынешние. Мы начнем с радикального удешевления, чтобы избежать повторения прошлых ошибок.

Прямо сейчас мы упрощаем правила, идет ли речь о техническом или спортивном регламенте. В нынешнем виде они похожи на Библию [своим огромным объемом]. Нужно делать их проще, но при этом непременно избегая множественных трактовок и «серых» зон. 

О глобальных задачах Ф1

Формула 1 должна стать максимально привлекательной для крупных производителей. Больше деталей я раскрыть пока не могу. Спорт нужно сделать интересным для тех, кто уже серьезно инвестировал в электрические технологии. Ф1 должна открывать потенциал для разработки технологий, при этом уделяя серьезное внимание их экологичности.  

Читайте также:

2008 год: Льюис Хэмилтон и глава Ferrari Стефано Доменикали на церемонии награждения чемпионов мира

2008 год: Льюис Хэмилтон и глава Ferrari Стефано Доменикали на церемонии награждения чемпионов мира

Фото: FIA

«Мечтал об этом с начала карьеры». Перес о переходе в Red Bull

Предыдущая новость

«Мечтал об этом с начала карьеры». Перес о переходе в Red Bull
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

FIA изменила правила после провального пит-стопа Mercedes в Сахире
Формула 1 Формула 1 / Новость

FIA изменила правила после провального пит-стопа Mercedes в Сахире

План Доменикали. Как новый босс хочет сделать Ф1 лучше и интереснее
Формула 1 Формула 1 / Новость

План Доменикали. Как новый босс хочет сделать Ф1 лучше и интереснее

«Мечтал об этом с начала карьеры». Перес о переходе в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Мечтал об этом с начала карьеры». Перес о переходе в Red Bull

«Не говори неправды». Йос Ферстаппен подлил масла в огонь слухов о Пересе в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Не говори неправды». Йос Ферстаппен подлил масла в огонь слухов о Пересе в Red Bull

Анализ: зачем Перес нужен Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: зачем Перес нужен Red Bull

Официально: Перес стал напарником Ферстаппена в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Официально: Перес стал напарником Ферстаппена в Red Bull

Босс Alfa Romeo: Поражен тем, что Шумахера отдали Haas
Формула 1 Формула 1 / Новость

Босс Alfa Romeo: Поражен тем, что Шумахера отдали Haas

Хорнер: Элбон – ценный член Red Bull, но мы оценили все данные
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер: Элбон – ценный член Red Bull, но мы оценили все данные

Самое важное:

План Доменикали. Как новый босс хочет сделать Ф1 лучше и интереснее
Формула 1 Формула 1 / Новость

План Доменикали. Как новый босс хочет сделать Ф1 лучше и интереснее

«Мечтал об этом с начала карьеры». Перес о переходе в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Мечтал об этом с начала карьеры». Перес о переходе в Red Bull

Хорнер: Элбон – ценный член Red Bull, но мы оценили все данные
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер: Элбон – ценный член Red Bull, но мы оценили все данные

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты

Самое читаемое

1
Формула 1

FIA изменила правила после провального пит-стопа Mercedes в Сахире

22ч
2
Формула 1

«Мечтал об этом с начала карьеры». Перес о переходе в Red Bull

16ч
3
Формула 1

«Не говори неправды». Йос Ферстаппен подлил масла в огонь слухов о Пересе в Red Bull

21ч
4
Формула 1

План Доменикали. Как новый босс хочет сделать Ф1 лучше и интереснее

28мин
5
Формула 1

Официально: Перес стал напарником Ферстаппена в Red Bull

17ч

Самое важное:

План Доменикали. Как новый босс хочет сделать Ф1 лучше и интереснее
Формула 1

План Доменикали. Как новый босс хочет сделать Ф1 лучше и интереснее

«Мечтал об этом с начала карьеры». Перес о переходе в Red Bull
Формула 1

«Мечтал об этом с начала карьеры». Перес о переходе в Red Bull

Хорнер: Элбон – ценный член Red Bull, но мы оценили все данные
Формула 1

Хорнер: Элбон – ценный член Red Bull, но мы оценили все данные

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты
Формула 1

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты

Официально: Перес стал напарником Ферстаппена в Red Bull
Формула 1

Официально: Перес стал напарником Ферстаппена в Red Bull

Последние видео

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.