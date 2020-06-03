Это адаптированный перевод статьи из журнала F1 Racing 2017 года. Именно тогда автор этого материала Энтони Пикок съездил в Настолу.

Длинная безлюдная дорога уходит в глубину леса. Вокруг вездесущие хвойные деревья, зеркальные озера и красные бревенчатые домики: настоящая симфония Сибелиуса в архетипическом финском пейзаже. Близится закат.

На часах 20 часов, а вокруг ни души — только редкие лесовозы время от времени проезжают мимо. В Финляндии сейчас время сауны. Всё замирает в дымке пара и спокойном созерцании природы.

Мы находимся в Настоле, небольшом городке на юге Финляндии. Здесь живут 14 тысяч человек. Один из них — Валттери Боттас, пилот Формулы 1 и претендент на чемпионский титул. Впрочем, сейчас перед нами совсем не он, а немолодой человек, похожий на варвара, с волосами, собранными в хвост: он сидит за рулем «Лады», которая как минимум на десять лет старше его самого, и дымит так, что не нужна никакая сауна. Играет хэви-метал.

Местные рок-группы известны далеко за пределами родной страны. Nazarene, Apocalyptica и Children of Bodom — так звучит музыка современной Финляндии. Вместе с озерами, соснами, водкой и сису хэви-метал прочно вошел в список фирменного «финского наследия». Основная аудитория этих групп находится здесь, в «глубокой» части страны, куда не доезжают туристы.

Валттери Боттас в Настоле Фото: Гленн Данбар / LAT Images

Совсем рядом с типично финскими «фишками» вроде старой «Лады» и высоченных деревьев расположен ультрасовременный Центр Олимпийских видов спорта «Паджулахти»: несколько тренировочных корпусов, беговые дорожки и стадионы построены в окружении леса и озер центральной Финляндии.

Вместе с подготовкой финских олимпийцев, среди которых и (теперь уже бывшая) жена Боттаса Эмилия Пиккарайнен, «Паджулахти» проводит собственные соревнования. Так, в 2017 году здесь прошли европейские игры слепых спортсменов: в этих играх используются мячи с колокольчиками внутри, что позволяет незрячим атлетам слышать приближение мяча.

Во всем остальном Настола источает спокойствие и умиротворение. В 2016-м город включили в административные границы соседнего мегаполиса Лахти, но горожане этого, похоже, не заметили. Местные по-прежнему гуляют по берегу озера и любуются закатами.

Один из домиков на берегу озера принадлежит Боттасу: пилот жил здесь задолго до того, как попал в топ-команду Формулы 1. В отличие от других победителей Гран При, которые переезжают в Монако при первой возможности, Валттери не собирается покидать город, в котором родился.

«Это место, по которому я скучаю больше всего, — признается Боттас. — Здесь живет моя семья и все мои друзья».

Валттери Боттас Фото: Гленн Данбар / LAT Images

Глядя на скромного и безукоризненно воспитанного Боттаса, не верится, что это тот самый человек, что выигрывает гонки и претендует на чемпионский титул в Формуле 1.

В этом ему помогает сису — непереводимое финское понятие, которое можно описать как «неиссякаемый стоицизм». В поисках сису многие гонщики обращаются к финским тренерам и физиотерапевтам, которые помогают пилотам прогнать лишние мысли. Валттери это не нужно. Боттас выглядит как естественное продолжение местной природы, столь же спокойной и невозмутимой, как сам гонщик.

Валттери Боттас Фото: Гленн Данбар / LAT Images

«На протяжении последних лет в Williams нам приходилось много бороться за право оставаться в середине пелотона. В таких условиях непросто сохранять настрой на победу, — признается Боттас. — В Mercedes AMG совсем другая атмосфера. Здесь любой результат кроме первого места воспринимается как поражение. Для меня это стало самой значительной разницей при переходе из одной команды в другую».

Валттери Боттас Фото: Гленн Данбар / LAT Images

Вместе с быстрой машиной у Валттери появился и новый напарник — чемпион мира Льюис Хэмилтон. Пожалуй, сложно представить себе двух настолько непохожих друг на друга гонщиков Формулы 1 — но финн и не думал менять свой подход к гонкам с появлением Льюиса. Напротив, две противоположности в разных кокпитах отлично сработались друг с другом.

«Льюис — обычный человек, такой же, как все вокруг, — рассуждает Валттери о своем партнере по команде. — Он очень быстр, так что для меня это отличный ориентир. С самого начала мы отнеслись друг к другу с уважением: еще до начала первого совместного сезона мы договорились, что не будем играть ни в какие игры и не станем плести интриги. Это важно для нас обоих».

«Они уважают друг друга как на трассе, так и за ее пределами. В этом их отношения совершенно не похожи на те, что складывались между Льюисом и Нико», — рассказывает руководитель команды Тото Вольф, долгое время помогавший Боттасу пробиваться вверх по гоночной лестнице.

Гонщики Mercedes AMG F1 Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон Фото: Sutton Motorsport Images

Пожалуй, лучшей иллюстрацией честных отношений между Хэмилтоном и Боттасом стал Гран При Венгрии-2017, когда партнеры по команде на 100% выполнили собственные обещания. По ходу гонки Льюис оказался позади Валттери. Финн пропустил британца, чтобы тот смог догнать и атаковать Кими Райкконена. Хэмилтон пообещал, что если не сможет пройти пилота Ferrari, то вернет позицию напарнику — и сдержал слово, пропустив Валттери в последнем повороте последнего круга.

Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон финишируют в Гран При Венгрии Фото: Sutton Motorsport Images

В тот момент стало ясно: Боттаса взяли в Mercedes AMG совсем не для того, чтобы он стал удобным вторым номером при Льюисе. Напротив, команда оказалась заинтересована в успехе Боттаса так же, как в победах Хэмилтона. Правда, сам Валлтери не ожидал от напарника такого подарка.

«После того, как я пропустил Льюиса, между нами образовался слишком большой зазор, — вспоминает финн. — У меня упал темп и я начал терять время за круговыми — намного больше, чем на этом потерял Льюис. А затем меня догнал Ферстаппен. Макс был предельно близко, и я уже не был уверен, что Льюис сможет без потерь вернуть мне позицию — но на последнем круге он сделал то, что обещал, и я благодарен ему за это. После финиша я сказал Льюису, что далеко не каждый гонщик сделал бы то же самое на его месте».

Первый дуатлон Валттери Боттаса Фото: Гленн Данбар / LAT Images

Сохранят ли Хэмилтон и Боттас это взаимопонимание в дальнейшем? Никто не знает. Сразу после гонки в Венгрии журналисты и болельщики принялись рассуждать о том, что подаренные Валттери три очка могут стоить Льюису титула. Фанаты писали, что британец обязательно пожалеет о своем благородстве, если проиграет чемпионское звание с отставанием меньше чем в три балла. Что об этом думает сам Боттас?

«Пусть Себ и Льюис забирают себе внимание прессы и болельщиков. Я в любом случае предпочитаю оставаться в тени и говорить поменьше, — отвечает Боттас. — Я не думаю о каких-то статистических раскладах и ничего не просчитываю наперед: я просто хочу выиграть как можно больше гонок. Разумеется, когда дело дойдет до финального этапа сезона, я предпочту возглавлять общий зачет, а не занимать третье место. Так что можете не ждать от меня выжидательной тактики — я нацелен победить».

Витрина кафе, которое спонсировало Валттери Боттаса в начале карьеры. Сейчас здесь можно попробовать бургер, названный в честь гонщика Фото: Валттери Боттас

В отличие от Хэмилтона Боттас не общается со знаменитостями и не стремится создать себе гламурную репутацию. Самый крупный спонсор Валттери — производитель подъемных кранов. Среди спонсоров поменьше — киоск с едой на вынос на окраине Настолы.

Боттас иногда заходит туда, когда приезжает на родину, чтобы проведать старых друзей в Lahdekioski. Так называется небольшое заведение, где можно попробовать «Боттасбургер» и комбо-предложение «Ланч Валттери в паддоке». Среди клиентов — студенты и водители грузовиков.

Бургер Валттери Боттаса Фото: Валттери Боттас

В составе «Боттасбургера» мясная котлета, две булочки, сыр, жареный лук и много соуса — не самая здоровая еда для гонщика, выступающего в Формуле 1. Вместо того, чтобы поедать блюдо, названное в свою честь, Валттери приносит хозяевам заведения разные предметы из гоночного обихода. Так в Lahdekioski пополняется автоспортивная коллекция, развешанная на стенах — финский ответ ресторану Cavallino, который находится в Маранелло.

Современный Боттас едва ли более разговорчив, чем Кими Райкконен, последний финский чемпион мира на данный момент. Тем не менее Валттери не скрывает своих амбиций: пилот намерен выиграть чемпионат мира. «Я буду сражаться за титул и выложусь на все 100%, — обещает Боттас. — У меня было не так много возможностей стать чемпионом Формулы 1, и я не собираюсь упускать этот шанс».

Очевидно, Валттери усвоил это в девяностых годах прошлого века, когда смотрел гонки по телевизору вместе со своим отцом. Тогда на трассах доминировал еще один финн, Мика Хаккинен. «Нужно идти к своей мечте, — резюмирует Боттас. — В конце концов, нет такой мечты, которая не может осуществиться».

Валттери Боттас вместе с другими участниками начинает дуатлон в Настоле Фото: Гленн Данбар / LAT Images

Летом 2016 года в Настоле прошел первый в истории «Дуатлон Валттери Боттаса» — благотворительное мероприятие, ради которого в маленький финский городок приехали инженеры и механики из Mercedes AMG. Среди участников был, например, гоночный инженер финна Тони Росс, финишировавший 31-м. Сам Боттас занял 11 место, преодолев дистанцию за 1 час 25 минут.

Валттери Боттас с женой Фото: Гленн Данбар / LAT Images

Дуатлон — это упрощенная версия триатлона, где место заплыва занимает увеличенная дистанция для бега. Наверное, Валттери отказался от заплыва не просто так — все же, (бывшая) жена гонщика профессионально занимается плаванием и представляет Финляндию на Олимпиаде? «Дело совсем не в этом, — смеется Боттас. — Но я не буду скрывать: если бы в программе был заплыв, Эмилия опередила бы меня на много километров».

В случае с дуатлоном Боттаса первый этап — бег — продолжается 5 км, дальше идет 20-километровый заезд на горном велосипеде, а затем следует еще одна беговая секция длиной 3 км. Заключительная часть маршрута проходит по гористым тропинкам через лес у того самого Олимпийского центра «Паджулахти». Перед стартом основного события проходит облегченная версия — так называемый семейный дуатлон, дистанция которого составляет всего 8 км.

Валттери Боттас Фото: Гленн Данбар / LAT Images

«Я давно вынашивал идею этого мероприятия, — признается Боттас. — Я люблю заниматься спортом, и хочу, чтобы дуатлон в Настоле становился более и более популярным с каждым годом: это пропагандирует здоровый образ жизни. Принять участие может каждый — достаточно просто сюда приехать».

По итогам забега первые места заняли профессиональные спортсмены, а победу одержал Маркус Вуореля. Но главное — дуатлон Валттери Боттаса собрал 10 тысяч евро для организации Starlight Foundation, которая исполняет желания серьезно больных детей.