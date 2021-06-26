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«Должно быть, он устал». Инуэ высмеял разворот Боттаса
Автор: Иван Матушкин , редактор
Бывший пилот Ф1 из Японии нашел жертву на замену Мазепину
Валттери Боттас потерял три позиции на стартовой решетке Гран При Штирии из-за разворота на пит-лейне во время пятничной тренировки. Сам пилот объяснил это тем, что ради экономии времени выезжал из боксов на второй передаче.
Пояснение не уберегло Боттаса от наказания, так же, как от насмешек со стороны бывшего пилота Формулы 1 Таки Инуэ. Японец сам себя неоднократно называл худшим пилотом в истории Ф1, но прошелся по гонщику Mercedes в своем твиттере:
«Даже Таки Инуэ такого не делал. Должно быть, он очень устал психологически».
Ранее в этом сезоне Инуэ неоднократно высмеивал российского дебютант Ф1 Никиту Мазепина.
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«Должно быть, он устал». Инуэ высмеял разворот Боттаса
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