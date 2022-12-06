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Мохаммед Бин Сулайем возглавил мировой автоспорт в самом конце 2021 года, сменив на посту главы Международной автомобильной федерации Жана Тодта, который отработал максимально возможные три срока.

Вспоминая, что принесли ему прошедшие 12 месяцев, бывший раллийный гонщик из ОАЭ поделился несколькими весьма любопытными историями.

Как оказалось, первой задачей, которую Мохаммеду пришлось решать, стал суд – человек по имени Йенс Нюгор подал иск к федерации, заявив, что это он является изобретателем защитной дуги Halo, потому за ее использование в гонках следует заплатить.

«Только представьте – после стольких лет усилий нам удалось-таки выиграть выборы, – рассказал 51-летний президент по ходу недавнего Гран При Абу-Даби Ф1. – И вечером 17-го [декабря] мы закатили по этому поводу вечеринку.

А утром 18-го, когда я пришел в офис к десяти часам, меня там уже ждали юристы со словами, что впереди у нас серьезный суд в отношении Halo.

Я не могу вдаваться в детали, но ощущения в тот момент были далеко не самыми приятными. Но пришлось взяться за это дело – и я рад, что месяц назад вопрос окончательно был урегулирован.

Это было серьезным бременем на моих плечах, ведь я президент, а такая история могла повлиять на нас как в финансовом, так и в имиджевом плане. Но теперь все это позади, у FIA есть патент на Halo, так что все в порядке».

Мохаммед Бин Сулайем, президент FIA, с Себастьяном Феттелем, Aston Martin Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Еще одной сложностью, по словам Бин Сулайема, стало финансовое состояние федерации на тот момент, когда он сел в кресло ее руководителя.

«Я даже не знал, что все настолько скверно, – признался президент. –У нас были долги, причем еще до пандемии. Но я рад, что и с этим удалось разобраться».

Чтобы усилить финансовую дисциплину, FIA получила генерального директора – бывшего топ-менеджера Volvo, Nissan и DaimlerChrysler Натали Робин.

«У нас ни разу за 118 лет не было гендиректора, – объяснил Мохаммед. – Но если мы хотим справляться с проблемами, то должны действовать. Не могу же я сам заниматься такими мелочами.

Когда есть генеральный директор, это говорит о политике, о структуре управления, о каждодневной работе в FIA, о финансах.

Буду предельно откровенен: с финансами у нас все было плохо. В этом году доходы оказались меньше расходов на $20 миллионов. И я очень рад, что даже в таких условиях мы продолжали поддерживать грантами национальные клубы и федерации. И сейчас продолжаем искать инструменты экономии».

Бин Сулайем останется во главе Международной автомобильной федерации до конца 2025 года, когда состоятся новые выборы.