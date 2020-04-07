Технический анализ Джорджо Пиолы
Документальный фильм о Джорджо Пиоле – легенде Формулы 1
Казалось бы, нет ничего особенного в том, чтобы перерисовывать сделанное другими. Но в Формуле 1, где любят все держать в секрете, занимающийся этим итальянец стал настоящей легендой
Рядовой болельщик порой просто не разглядит те детали, которые делают один болид Формулы 1 гораздо быстрее другого. Для этого нужны и опыт, и наметаный глаз, и знание того, как работает гоночный автомобиль. Все это есть у Джорджо Пиолы, работающего в паддоке уже несколько десятилетий и занимающегося именно оценкой конструкции болидов.
Самые знаменитые конструкторы уважают этого немолодого итальянца – и в то же время побаиваются. Ведь его интуиция позволяет распознать очередную техническую находку, даже не видя ее – к примеру, правильно прочитав еле заметные жесты механиков!
В нашем документальном фильме Джорджо Пиола рассказывает о том, что помогло ему стать единственным в своем роде – и о самых любопытных эпизодах своей жизни. О том, какая игра детства сделала его особенно наблюдательным, как из-за Формулы 1 он перестал разговаривать с собственным отцом – и как однажды «изобрел» 13-цилиндровый двигатель!
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|Формула 1
Документальный фильм о Джорджо Пиоле – легенде Формулы 1
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