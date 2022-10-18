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Перейдя в Маранелло перед стартом чемпионата-21, Карлос Сайнс быстро освоился в самой именитой команде Формулы 1. По итогам дебютного сезона за рулем алой машины он сумел переиграть по очкам своего напарника Шарля Леклера, завоевав четыре призовых кубка.

Но радикальная смена регламента сыграла против испанца: в 2022-м Карлос оказался глубоко в тени партнера по команде. Только к середине лета ему понемногу удалось выправить ситуацию, завоевать в Сильверстоуне первый поул и первую в карьере победу.

Но всему этому предшествовал сложный период, который стал одной из главных тем в беседе Сайнса с Кинкеро. Предлагаем вашему вниманию самые интересные выдержки из интервью.

Карлос, чем твой второй сезон в Ferrari отличается от первого?

Я начинал чемпионат без лишнего волнения, так как уже знал людей, с которыми буду работать, и понимал общую атмосферу. Но в то же время, мы вновь начинали с чистого листа, так как машина была совсем другой. Это было не очень здорово, хотя я уже освоился в команде. Вообще, мало кому нравится, когда приходится начинать все сначала.

Перед прошлым сезоном было много переходов гонщиков, и ты едва ли не быстрее всех нашел себя в новой команде и отыскал общий язык с машиной. Но в этом году сложностей оказалось больше…

Да, обидная история. Похожая на то, что было в начале 2021-го, но с одним отличием: тогда я точно знал, где именно могу найти недостающие две десятых. Я терял их в поворотах одного и того же типа. Мне удалось вернуть их, так что вторая половина чемпионата сложилась уже очень хорошо.

В этом году у нас наконец-то получилась по-настоящему быстрая машина, позволяющая бороться за лидерство. Но внезапно оказалось, что за ее рулем я попал в совершенно новую ситуацию. Отставание от напарника опять составило те самые две десятых, но как отыграть их, я совершенно не представлял.

Это было особенно обидно, так как я вообще впервые в карьере получил машину такого уровня. Причины своего отставания я до сих пор предпочитаю держать в секрете – хотя тем, кто действительно разбирается в нашем спорте и умеет анализировать, они, наверное, уже понятны. Так или иначе, я смог докопаться до причин.

Шарль Леклер, Ferrari F1-75, проезжает мимо улетевшего в гравий Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75. Гран При Австралии Фото: Энди Хон / Motorsport Images

И как ты справился?

Мне пришлось полностью перестроить подход к управлению и пилотировать совершенно непривычным образом. В итоге я добился того, чтобы все стало получаться естественно, но на это ушло немало времени.

Мы пробовали исправить ситуацию настройками, но поначалу избрали неверный путь. А так как тестов сейчас нет, заниматься всем этим приходилось по ходу уик-эндов. И за несколько этапов мы зашли так далеко, что окончательно потеряли баланс. Все это лишь усилило разочарование. Только с Гран При Канады я стал постепенно возвращаться на верный путь.

Пыталась ли команда помочь этому процессу, меняя что-то в машине?

Конечно, они слушали меня и были полностью в курсе ситуации. Но сейчас работает лимит бюджетов [что осложняет подготовку специальных новинок], а нынешние машины вообще оставляют не так много пространства для маневров с настройками. Только под конец сезона нам удалось подготовить пару технических решений, которые очень помогли мне прибавить.

Я порой возвращаюсь мыслями к уик-энду в Барселоне, который стал для меня худшим моментом сезона в плане как квалификационной, так и гоночной скорости (Карлос стартовал третьим, а финишировал четвертым, в 45 секундах позади победившего Макса Ферстаппена – прим.ред.). По сравнению с тем временем мой стиль пилотирования сейчас полностью поменялся.

Я постоянно искал чувство уверенности в машине, без которого невозможно добиться от нее максимума.

Речь идет о чем-то конкретном – преодолении быстрых поворотов, медленных, торможениях?

Нет, менять потребовалось все понемногу. Скажем так, мой подход в целом не очень отвечал особенностям этой машины. Такое порой происходит с вами по ходу карьеры. Вот в 2021-м мне даже не пришлось ничего менять: я ехал как обычно, и все сразу пошло хорошо.

Но бывает, что ты впервые проехал на новой машине и считаешь, что все в порядке. А потом видишь, что другие еще быстрее. Это странно, так как чувства подсказывают, что ты показал хороший темп. Особенно все это неприятно, когда твоя машина действительно хороша.

Карлос Сайнс, Ferrari Фото: Ставен Ти / Motorsport Images

Со стороны кажется, что в квалификациях тебе даже сложнее, чем в гонках…

Это интересный момент. Я сам считаю наоборот. Скажем, в начале сезона ощущения от машины были не самыми приятными, но в Бахрейне и Джидде я бился за поул и уступил самую малость. Также неплохими вышли [субботние] выступления в Майами, Монако и Канаде.

Но в воскресенье перед стартом я уже знал, что не смогу проезжать каждый круг так, как в квалификации. В гонках я уступал больше, так как у шин не было того же сцепления, как на быстрой попытке. Если вспомнить квалификации в Монце, Франции, Венгрии и Австрии, наша разница с Шарлем не превышала пяти сотых. А вот над гонками мне надо еще много работать.

Можно ли говорить, что в первой половине сезона против тебя сыграло еще и невезение? Достаточно вспомнить, как в Мельбурне красные флаги по ходу квалификации появились за пару секунд до завершения твоего быстрого круга…

Чтобы добиться желаемого результата, нужно, чтобы многие факторы сложились воедино. Пример из Мельбурна очень показателен. Без того красного флага я стартовал бы гораздо выше и, наверное, не совершил бы ошибку [в начале гонки]. А это, в свою очередь, позволило бы выступать в Имоле без дополнительного прессинга.

Но как по мне, по ходу чемпионата гонщик часто встречается с прессингом и должен быть готов к нему.

В начале чемпионата мне просто не было комфортно за рулем. Я не мог ехать так, как мне нравится, допустил пару ошибок – и это сразу отбросило меня далеко назад в общем зачете. Правда, авария в Имоле произошла из-за ошибки Даниэля [Риккардо], а не моей. Потом несколько гонок сложились хорошо, но в Австрии я потерял второе место [из-за поломки машины], когда ехал в темпе Шарля. Еще минус 18 очков.

Карлос Сайнс, Ferrari, с Роберто Кинкеро, Motorsport.com Италия Фото: Ferrari

До недавнего времени Даниэля Риккардо считали одним из быстрейших пилотов в Формуле 1. Но за короткий срок он растерял этот имидж и вообще не смог найти место на будущий сезон. Считаешь ли ты, что тоже рискуешь оказаться в схожей ситуации?

Всем пилотам отлично известно, что о каждом из нас судят по выступлению в последней гонке. В самом лучшем случае учитывается последний сезон. Именно поэтому Даниэль оказался в столь сложной ситуации. В спорте вообще очень короткая память, и мне кажется, что это будет очень сложно изменить.

Здесь все просто: стоит победить – и ты тотчас герой, лучший пилот в мире. Один сильный уик-энд – и ты уже быстрее всех. Но если начинается сложный период, все мгновенно переворачивается. Об этом важно помнить.

Я знаю, сколь силен Даниэль. Он просто оказался в команде, где так и не смог почувствовать себя комфортно. Из-за этого вся его карьера пошла по иному пути. В прошлом году он выиграл Гран При, но кто сейчас вспоминает об этом.

Именно поэтому я считаю, что мы всегда должны быть сконцентрированы на предстоящей гонке, так как каждый раз, когда любой из нас выезжает на трассу, он работает не только на результат, но и на собственную репутацию.

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images