Доходы Формулы 1 выросли за год в 20 раз

Благодаря тому, что в нынешнем сезоне с апреля по июнь прошло семь Гран При, на многих из которых смогли присутствовать зрители, общий доход Ф1 достиг $501 млн. Это просто колоссальная сумма, если сравнивать с 2020 годом, когда спорт заработал всего $24 млн.

20-кратная разница объясняется просто – в минувшем сезоне первый Гран При прошел в начале июля, потому источников для заработка практически не было.

Но вот если сравнить показатели с докризисным периодом, то оказывается, что не все так радужно. Второй квартал 2019 года принес Формуле 1 заметно больше – $620 млн.

Если говорить о расходах, то в 2021-м они также были больше, чем годом ранее, 537 миллионов против 126. Это значит, что в целом Ф1 осталась убыточной, хотя за год показатели улучшились: потери составили $36 млн, это почти вчетверо меньше, чем в 2020-м.

Если год назад команды вовсе не получали выплат от FOM, так как не участвовали в гонках, то в нынешнем сезоне им заплатили суммарно $308 млн (в 2019-м было $335 млн).

Ожидается, что в третьем квартале финансовое положение Ф1 продолжит улучшаться.