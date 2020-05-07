Доходы Формулы 1 в этом году упали в 6 раз
За первый квартал этого года чемпионат мира заработал 30 млн долларов – в то время как обычно доход за три месяца превышает 200 млн
Представители компании Liberty Media, владеющей коммерческими правами на чемпионат Ф1, озвучили финансовые результаты первого квартала 2020 года. Как и ожидалось, отмена гонки в Австралии и перенос на неопределенный срок этапа в Бахрейне привел к более чем заметному падению доходов турнира.
Если за первый квартал прошлого года выручка Формулы 1 составила 246 млн долларов, теперь речь идет только о 39 млн – то есть только о 16 % от прошлогодних доходов. Сильнее всего снизились поступления от продажи прав на телетрансляции и от компаний-спонсоров – на 93 %.
В то же самое время Liberty Media в первом квартале не перечисляла командам выплаты за участие в чемпионате – обычно это делается в привязке к состоявшимся гонкам. В частности, в прошлом году участники чемпионата получили за первые три месяца года 96 млн долларов.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Кирилл Качнов
Доходы Формулы 1 в этом году упали в 6 раз
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты
|
3 сент. - 6 сент.Билеты
|
17 сент. - 20 сент.Билеты