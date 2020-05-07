Доходы Формулы 1 в этом году упали в 6 раз

Представители компании Liberty Media, владеющей коммерческими правами на чемпионат Ф1, озвучили финансовые результаты первого квартала 2020 года. Как и ожидалось, отмена гонки в Австралии и перенос на неопределенный срок этапа в Бахрейне привел к более чем заметному падению доходов турнира.

Если за первый квартал прошлого года выручка Формулы 1 составила 246 млн долларов, теперь речь идет только о 39 млн – то есть только о 16 % от прошлогодних доходов. Сильнее всего снизились поступления от продажи прав на телетрансляции и от компаний-спонсоров – на 93 %.

В то же самое время Liberty Media в первом квартале не перечисляла командам выплаты за участие в чемпионате – обычно это делается в привязке к состоявшимся гонкам. В частности, в прошлом году участники чемпионата получили за первые три месяца года 96 млн долларов.