Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
55 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
69 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
83 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
111 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
118 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
132 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
139 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
153 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
167 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
174 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
188 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
202 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Доходы Формулы 1 в этом году упали в 6 раз

Поделились
Комментарии
Доходы Формулы 1 в этом году упали в 6 раз
Автор:
, Главный редактор
7 мая 2020 г., 19:10

За первый квартал этого года чемпионат мира заработал 30 млн долларов – в то время как обычно доход за три месяца превышает 200 млн

Представители компании Liberty Media, владеющей коммерческими правами на чемпионат Ф1, озвучили финансовые результаты первого квартала 2020 года. Как и ожидалось, отмена гонки в Австралии и перенос на неопределенный срок этапа в Бахрейне привел к более чем заметному падению доходов турнира.

Если за первый квартал прошлого года выручка Формулы 1 составила 246 млн долларов, теперь речь идет только о 39 млн – то есть только о 16 % от прошлогодних доходов. Сильнее всего снизились поступления от продажи прав на телетрансляции и от компаний-спонсоров – на 93 %.

В то же самое время Liberty Media в первом квартале не перечисляла командам выплаты за участие в чемпионате – обычно это делается в привязке к состоявшимся гонкам. В частности, в прошлом году участники чемпионата получили за первые три месяца года 96 млн долларов.

Читайте также:

Следующая новость
Попов предложил Формуле 1 проводить тройные гонки

Предыдущая новость

Попов предложил Формуле 1 проводить тройные гонки
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Кирилл Качнов

База данных

Гран При Австрии

Гран При Австрии

2 июл. - 5 июл.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Самый дешевый чемпион. Интервью Кеке Росберга, взятое в 1982 году

2
Формула 1

Уильямс не давали слова на собраниях Ф1. Но все изменил коронавирус

3
Формула 1

Попов предложил Формуле 1 проводить тройные гонки

4
Формула 1

Пилотов Формулы 1 предлагают выставлять на аукцион

5
Формула 1

Тесты Ferrari, исключение для Сайнса и целых два Марко. Полная версия интервью Квята официальному подкасту Ф1

Последние видео

Тяжелая авария Фелипе Массы в Венгрии – эпизод фильма «Герои» 01:41
Формула 1

Тяжелая авария Фелипе Массы в Венгрии – эпизод фильма «Герои»

Едет как-то Ферстаппен в Зандфорт. А рядом Элбон в контейнере 05:01
Формула 1

Едет как-то Ферстаппен в Зандфорт. А рядом Элбон в контейнере

Зандфорт в игре F1 2020: видео 01:50
Формула 1

Зандфорт в игре F1 2020: видео

Сузука наоборот. Мечта болельщика Формулы 1 в действии 01:43
Формула 1

Сузука наоборот. Мечта болельщика Формулы 1 в действии

Автодром Америк задом наперед. Поехали! 01:48
Формула 1

Автодром Америк задом наперед. Поехали!

Самое важное:

Доходы Формулы 1 в этом году упали в 6 раз
F1

Доходы Формулы 1 в этом году упали в 6 раз

Попов предложил Формуле 1 проводить тройные гонки
F1

Попов предложил Формуле 1 проводить тройные гонки

Уильямс не давали слова на собраниях Ф1. Но все изменил коронавирус
F1

Уильямс не давали слова на собраниях Ф1. Но все изменил коронавирус

У Формулы 1 проблемы с привлечением пилотов в виртуальные Гран При. Дыры затыкаются футболистами
F1

У Формулы 1 проблемы с привлечением пилотов в виртуальные Гран При. Дыры затыкаются футболистами

«Вале, ужинать!» Мама не дала знаменитому мотогонщику стартовать в кибергонке
MGP

«Вале, ужинать!» Мама не дала знаменитому мотогонщику стартовать в кибергонке

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
3 сент. - 6 сент.
Билеты
17 сент. - 20 сент.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.