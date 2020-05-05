Доходы Ferrari в 2020 году упали на 30%
Коронавирусный кризис привел Скудерию к потере 39 млн евро
Вызванная коронавирусом пауза в календаре Формулы 1 серьезно ударила по бюджетам команд. В отсутствии гонок чемпионат не получает доходов от организаторов Гран При и обладателей прав на телетрансляции, которые потом распределяются между командам. Также сами команды не получают доходы от спонсоров.
В случае Ferrari потери команды Формулы 1 почти полностью нивелировали остальные доходы компании, полученные в первом квартале 2020 года. Общая потеря в сравнении с прошлогодними показателями составила 39 млн евро за квартал, то есть 30% от всей суммы доходов компании.
«Несомненно, Формула 1 окажет мощное негативное влияние на наши показатели в 2020 году, – цитирует президента компании Луи Камильери Grand Prix 247. – К тому же, в этой сфере сложнее всего делать предсказания.
Ситуация явно приведет к резкому сокращению доходов, которые приносят владельцы коммерческих прав [Формулы 1 ] и спонсоры. А это два основных источника доходов. Доходы упадут практически до нуля, это большой удар. Хорошие новости в том, что ситуация ограничится этим годом, как мы надеемся».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Доходы Ferrari в 2020 году упали на 30%
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