«Докажу, что заслуживаю второго шанса в Ф1». Шумахер объяснил, зачем ушел в WEC
В новом гоночном сезоне немецкого пилота ждут выступления за Alpine в марафонском чемпионате мира. Однако гонщик рассказал, что вовсе не попрощался с Формулой 1 навсегда
Проведя два года в составе Haas F1, чемпион Формулы 2 Мик Шумахер на смог закрепиться в пелотоне и после сезона-2023 на «скамейке запасных» в Mercedes предпочел контракт с Alpine в гонках на выносливость.
В недавнем интервью официальному сайту Ф1 24-летний немец рассказал о причинах своего шага и ожиданиях от ближайшего будущего.
«В 2023 году моя работа сильно отличалась от того, чем я занимался два года до этого, – объяснил Мик. – Я старался найти свое место в Mercedes и узнать как можно больше нового. Прежде всего мне было важно расширить собственные горизонты и быть готовым в любое время сесть за руль, если появится такая возможность.
О том, что я не буду выступать за Haas, стало известно в самом конце 2022-го. На самом деле, мне сказали об этом всего за день до последнего этапа того сезона. Искать что-то еще в тот момент было уже поздно. Так что вариант с Mercedes оказался наилучшим. И я решил принять его».
Фото: Alpine
Alpine A424 LMDh
Сын Михаэля Шумахера продолжил: «Я смог многому научиться. Мне удалось понять, почему Льюис [Хэмилтон] и Джордж [Расселл] – такие хорошие гонщики. Все дело в их подходе к работе.
Льюис уже невероятно долго выступает за команду, у них сложились невероятные отношения, порой они могут понимать друг друга вообще без слов».
Говоря о похвалах, которые регулярно звучали в его адрес от руководства команды из Брэкли, Мик признался: «Знаете, это очень приятно, когда другие отдают должное твоей работе. Но при этом я так и остался резервным гонщиком».
Он добавил: «К сожалению, с моей карьерой что-то пошло не так. Такое не всегда просто принять. Я прекрасно понимаю, что теперь обязан заново доказывать свое право выступать в основном составе одной из команд [Ф1]. К сожалению, большинство контрактов сейчас заключают на несколько лет, и на будущий сезон вакансий вновь нет.
Так что я в сложной ситуации – но надеюсь, что 2025-й принесет больше вариантов».
Говоря о предстоящих гонках в WEC на гиперкаре Alpine A424 LMDh, Шумахер отметил: «Мы смогли отыскать хороший вариант на 2024-й, пусть это и не Формула 1. Пока этот проект развивается очень здорово.
Но я в любом случае нацелен поддерживать максимально тесные связи с миром Ф1 – и очень надеюсь, что смогу доказать свое право на еще один шанс».
Новый сезон марафонского чемпионата мира стартует в начале марта в Катаре. Шумахер уже провел несколько тестовых сессий на машине Alpine, а его партнерами по экипажу станут Николя Ляпьер и Шарль Милези.
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