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«Договорился с Сенной о переходе в Ferrari». Внук босса FIAT раскрыл историю из 90-х

Лапо Элканн поделился очень интересными воспоминаниями про своего знаменитого деда Джанни Аньелли

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, Редактор (Турция)
«Договорился с Сенной о переходе в Ferrari». Внук босса FIAT раскрыл историю из 90-х
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В 60-е годы прошлого столетия дела Энцо Феррари шли не лучшим образом. Продажи серийных машин не приносили достаточных доходов, а участие в гонках требовало все больше денег.

Итальянцу пришлось продать долю в компании. Он почти договорился с американцами из Ford, но в последний момент ударил по рукам с Джанни Аньелли – могущественным промышленником и владельцем FIAT. Первоначально компания получила 50% акций Ferrari, а после смерти Энцо в 1988 году довела свою долю до 90%.

Скудерия не только выжила, но и благодаря тем инвестициям крепко встала на ноги, сумев занять свое нынешнее положение.

Руководитель Ferrari Жан Тодт, пилот команды Герхард Бергер и глава FIAT Джанни Аньелли, 1994 год

Руководитель Ferrari Жан Тодт, пилот команды Герхард Бергер и глава FIAT Джанни Аньелли, 1994 год

Фото: Ferrari Media Center

Об Аньелли, его отношении к марке из Маранелло и ее пилотам недавно рассказал Лапо Элканн – внук Джанни и родной брат нынешнего босса Ferrari Джона Элканна. 

«Дед спас Ferrari, не позволив продать эту марку американцам, – объяснил он в интервью Oggi. – А затем именно он выбрал правильных людей, которые руководили командой: это были Лука ди Монтедземоло и Жан Тодт. 

Он любил машины Ferrari – да и вообще все те вещи, которые делают жизнь лучше. Недостаточно просто быть богатым, чтобы научиться ценить прекрасное. Есть такие удовольствия, которые невозможно купить».

Еще до приобретения доли в Ferrari Аньелли был большим поклонником этой марки. Он пришел в восторг, увидев на туринском автосалоне 1948 года одну из первых машин из Маранелло – 166 ММ. Позже в его коллекции появились 212 Inter, 375 America, 400 Superamerica, 365 P Speciale, Testarossa и F40.

Михаэль Шумахер и Джанни Аньелли, конец 90-х

Михаэль Шумахер и Джанни Аньелли, конец 90-х

Фото: Ferrari Media Center

«Если говорить о гонщиках, то больше всего он любил тех, кто побеждал, – продолжил Элканн. – Думаю, именно поэтому ему так нравился Михаэль Шумахер. Чуть раньше это был Жиль Вильнев. И еще Айртон Сенна – они уже договорились, и он перешел бы в Ferrari на следующий год (1995-й – прим.ред.), если бы не его трагическая авария.

Дед любил талант и кураж. И сразу видел, когда они есть в людях. Он был настоящим спортсменом».

Аньелли оставил свой пост в FIAT в 1996 году и оставался почетным президентом компании вплоть до своей смерти в 2003-м. 

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