Дочь Экклстоуна ограбили на 66 миллионов долларов

По информации Daily Mail, в пятницу вечером на прошлой неделе из особняка Экклстоун в британской столице были похищены браслет Cartier стоимостью 80 тысяч фунтов стерлингов, который Тамара получила в качестве свадебного подарка от мужа, а также кольца, часы и серьги. Общая стоимость украденного оценивается в 50 миллионов фунтов.

Ограбление произошло спустя несколько часов после того, как Тамара вместе с дочерью Софией и мужем Джеем на частном самолете отправились отдыхать в Лапландию. Грабители проникли в роскошный дом в Кенсингтоне на западе Лондона через задний двор и покинули его спустя 50 минут.

Газета сообщила, что воров было трое. Они смогли взломать несколько сейфов в спальне и скрылись через открытое окно, несмотря на то, что в комнате видеонаблюдения был охранник, а особняк с 57 комнатами находится на круглосуточно охраняемой улице.

«Кража шокировала всех, потому что этот дом считается одним из самых охраняемых в Лондоне и располагается на одной из самых безопасных улиц города», – сказано в сообщении The Sun.

Расследованием кражи занимается Скотленд-Ярд. Детективы предполагают, что ворам мог помочь кто-то из приближенных Экклстоунов, кто знал местонахождение сейфов и то, что семьи не будет дома.

По данным Forbes, Берни Экклстоун купил дом в Кенсингтоне в 2011 году за 45 миллионов фунтов стерлингов. Еще он потратил миллионы на ремонт здания и разместил в нем «амазонскую хрустальную ванну, частный ночной клуб, боулинг, подземный бассейн, салон красоты и специальный лифт для автомобилей».

Это уже не первый раз, когда семья Экклстоунов становится жертвой грабителей. В 2010-м самого Берни избили, а затем у него и его подруги отобрали ценности и ювелирные украшения на общую сумму 200 тысяч фунтов стерлингов.