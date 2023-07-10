Добиться большего в Сильверстоуне Ferrari помешал ветер

После несомненного прогресса Ferrari в летних Гран При от британского уик-энда поклонники команды ждали новых успехов. В квалификации Скудерия не обманула ожиданий, опередив главных соперников из Mercedes и Aston Martin.

Однако гонка прошла для ее пилотов по совсем иному сценарию: стартовав четвертым и пятым, Шарль Леклер и Карлос Сайнс смогли финишировать только девятым и десятым. Даже Алексу Элбону из Williams удалось опередить обоих в реальной борьбе на трассе.

И хотя отчасти такой результат стал следствием неоптимальной тактики – в Ferrari поставили своим пилотам жесткие шины на вторую часть дистанции, тогда как соперники выбрали мягкие – оба гонщика рассказали, что поведение SF-23 в этот раз тоже было далеко не идеальным.

Сайнс рассказал: «Было очень ветрено – и вновь очень сложно управлять машиной, ехать в таких условиях стабильно. Особенно мешал попутный ветер при разгоне из поворотов.

Мы не могли рано нажимать на газ, а жесткая резина еще более осложняла положение. Мы заранее знали, что это наше слабое место. Это было видно еще в аэродинамической трубе, и на трассе эффект подтвердился. Так что тут нужны доработки.

Мы добились за последнее время прогресса, но Сильверстоун показал, что машину обязательно нужно дорабатывать дальше».

Он добавил: «Нет ничего хорошего в том, что мы так сильно зависим от ветра и других условий. Из-за этого на отдельных этапах мы оказываемся в невыгодном положении

Из-за шин, влияния ветра и непредсказуемости машины круг мог внезапно получиться на 0,3-0,4 секунды быстрее предыдущего. Нам обязательно надо с этим разобраться».

Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Пьер Гасли, Alpine A523 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Леклер поддержал напарника: «Сейчас машина очень чувствительна к изменению внешних условий, и прежде всего я имею в виду ветер. Когда он меняется, управлять ей становится очень сложно.

Так что нам надо двигаться вперед, причем большими шагами. По поводу этой трассы мы заранее знали, что она будет для нас одной из худших. Здесь много скоростных поворотов, в которых проявляются слабые места нашей машины.

Но важно, что мы понимаем причину своих сложностей. И сейчас готовятся разработки, адресно направленные именно на быстрые повороты».