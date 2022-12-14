Добьется ли Ferrari успеха с Вассером? Ответ Сайнса
Гонщик поделился мыслями о том, как будет выступать команда после смены своего руководителя
На этой неделе Ferrari объявила, что место ранее уволенного с должности главы команды Маттиа Бинотто займет перешедший из Alfa Romeo Фредерик Вассер.
Француз перешел в Маранелло после шести сезонов в Sauber, а до того работал в Renault и руководил своим собственным коллективом в молодежных гонках.
В среду Карлос Сайнс стал гостем спонсорского мероприятия в Испании – и журналисты спросили гонщика, что он думает о своем новом начальнике.
«Когда приходит кто-то новый, у него всегда есть дополнительная мотивация, желания добиться успеха для себя и команды, – ответил Карлос. – Надо дать ему время, чтобы разобраться в работе команды и понять, какие перемены ей необходимы. Ferrari – очень большая структура, и узнать ее получится не сразу. такое невозможно сделать за день».
Сайнс рассказал, что уже успел поговорить с Вассером после объявления о его назначении. Кроме того, они имели возможность узнать друг друга в 2016 году, когда испанец готовился перейти в Renault, а Фредерик руководил этой командой.
«Я слышал о нем очень позитивные отзывы, – сказал гонщик. – Мы знакомы лично, это он пригласил меня в Renault. Вчера я позвонил ему и впервые говорил как пилот Ferrari.
Я знаю, что он нацелен на успех».
Последним гонщиком, который выиграл титул за рулем алой машины, с 2007 года остается Кими Райкконен. В 2008-м Скудерия завоевала Кубок конструкторов.
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