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Добьется ли Ferrari успеха с Вассером? Ответ Сайнса

Гонщик поделился мыслями о том, как будет выступать команда после смены своего руководителя

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Соавтор:
Хакобо Вега
, главный редактор Motorsport.com Испания
Добьется ли Ferrari успеха с Вассером? Ответ Сайнса
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На этой неделе Ferrari объявила, что место ранее уволенного с должности главы команды Маттиа Бинотто займет перешедший из Alfa Romeo Фредерик Вассер

Француз перешел в Маранелло после шести сезонов в Sauber, а до того работал в Renault и руководил своим собственным коллективом в молодежных гонках. 

В среду Карлос Сайнс стал гостем спонсорского мероприятия в Испании – и журналисты спросили гонщика, что он думает о своем новом начальнике. 

«Когда приходит кто-то новый, у него всегда есть дополнительная мотивация, желания добиться успеха для себя и команды, – ответил Карлос. – Надо дать ему время, чтобы разобраться в работе команды и понять, какие перемены ей необходимы. Ferrari – очень большая структура, и узнать ее получится не сразу. такое невозможно сделать за день».

Сайнс рассказал, что уже успел поговорить с Вассером после объявления о его назначении. Кроме того, они имели возможность узнать друг друга в 2016 году, когда испанец готовился перейти в Renault, а Фредерик руководил этой командой.

«Я слышал о нем очень позитивные отзывы, – сказал гонщик. – Мы знакомы лично, это он пригласил меня в Renault. Вчера я позвонил ему и впервые говорил как пилот Ferrari.

Я знаю, что он нацелен на успех». 

Последним гонщиком, который выиграл титул за рулем алой машины, с 2007 года остается Кими Райкконен. В 2008-м Скудерия завоевала Кубок конструкторов.  

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